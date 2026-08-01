Υπόθεση επίθεσης εναντίον Αστυνομικού, πρόκλησης πραγματικής βλάβης, αλόγιστης ή επικίνδυνης οδήγησης καθώς και άλλων αδικημάτων, διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7:30 χθες το απόγευμα, ενώ μέλος της Ομάδας Ζ διενεργούσε τροχονομικό έλεγχο στην οδό Αγκύρας στη Λάρνακα, έκανε σήμα σε οδηγό μοτοσυκλέτας για να σταματήσει.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, αγνόησε το σχετικό σήμα και αφού ανέπτυξε ταχύτητα, κτύπησε το μέλος της Αστυνομίας και στην συνέχεια εγκατέλειψε τη σκηνή. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε το μέλος της Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαγνώστηκε με σοβαρή κάκωση δεξιού χεριού, και στην συνέχεια έλαβε εξιτήριο με οδηγίες.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων και η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις για εντοπισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας.