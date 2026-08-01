Σοκ προκαλεί στη Σερβία η υπόθεση δολοφονίας της Ρωσίδας μοντέλου body art, η οποία είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Βελιγράδι και εντοπίστηκε έξι ημέρες αργότερα νεκρή μέσα σε βαλίτσα, η οποία είχε εγκαταλειφθεί σε κανάλι της σερβικής πρωτεύουσας.

Οι σερβικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Λιουντμίλα Τούρκοβα. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου, την ώρα που φέρεται να επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η εξαφάνιση του μοντέλου μετά τη βραδινή έξοδο

Το 28χρονο μοντέλο, που καταγόταν από την Αγία Πετρούπολη, είχε ταξιδέψει στο Βελιγράδι για διακοπές δύο εβδομάδων.

🇷🇸🇷🇺 Serbia: Police found the dismembered remains of Russian woman Ludmila from St.Petersburg in a suitcase after a police dog discovered it in a ditch. A 25-year-old Turkish suspect was arrested at Belgrade Airport while allegedly trying to flee the country. pic.twitter.com/aO0gW23zmL — Karl 12½1/4❾¾™ (@Carolus_XII_Rex) July 31, 2026

Το βράδυ της 25ης Ιουλίου ενημέρωσε συγγενείς και φίλους ότι επρόκειτο να συναντήσει γνωστούς της σε νυχτερινό κέντρο της πόλης. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ έστειλε το τελευταίο της μήνυμα, προτού χαθούν οριστικά τα ίχνη της.

Όταν το κινητό της έπαψε να είναι προσβάσιμο, οι συγγενείς της ειδοποίησαν τις αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης.

Η σοκαριστική ανακάλυψη

Έξι ημέρες αργότερα, κάτοικοι εντόπισαν μια εγκαταλελειμμένη βαλίτσα να επιπλέει στο κανάλι Βίζελι και ειδοποίησαν την αστυνομία.

В Белграде обнаружено тело гражданки России



В белградском районе Падинска Скела обнаружено тело гражданки России. Его упаковали в чемодан и сбросили в канал, сообщает местное издание Novosti.



Издание Blic со ссылкой на источники пишет, что погибшая — Людмила Туркова, которая… pic.twitter.com/5JbczY8405 — ЭХО (@echofm_online) July 31, 2026

Με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, οι αρχές ανέσυραν τη βαλίτσα, διαπιστώνοντας ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός του νεαρού μοντέλου.



Serbian police have arrested a Turkish man after the dismembered remains of a 27-year-old Russian woman were found inside a suitcase near Belgrade, SHOT reports.



The victim, Lyudmila from St. Petersburg, was last heard from on the night of July 25, when she told relatives she… pic.twitter.com/K9eovw594g — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) July 31, 2026

Na snimku se vidi kako ona ulazi u zgradu u beogradskom naselju Borča zajedno s državljaninom Turske K. E., držeći se za ruke. https://t.co/sOHFEiHqUo — DEPO Portal (@depo_portal) July 31, 2026

Η σορός μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Βελιγραδίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε.

Στο μικροσκόπιο ο 25χρονος ύποπτος

Οι έρευνες στρέφονται σε έναν 25χρονο Τούρκο, ο οποίος συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει αεροπορικώς από τη Σερβία.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η δολοφονία του μοντέλου έγινε τα ξημερώματα της 26ης Ιουλίου σε διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί στη συνοικία Μπόρτσα του Βελιγραδίου.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε ένα από τα βίντεο, η Λιουντμίλα Τούρκοβα καταγράφεται να περπατά μαζί με τον ύποπτο προς το διαμέρισμα.



Kamere snimile trenutak kada je Turčin izneo telo ubijene Ruskinje Ljudmile – Blic https://t.co/LaWDtAo3Pc — Kopaonički Glog (@RogatiJarac) July 31, 2026

Σε μεταγενέστερη καταγραφή, ο ίδιος άνδρας εμφανίζεται να αποχωρεί μόνος, μεταφέροντας ένα μεγάλο αντικείμενο καλυμμένο με σεντόνι. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν πρόκειται για τη βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε αργότερα η σορός της 28χρονης.

Οι σερβικές Αρχές αναλύουν καρέ-καρέ το οπτικό υλικό, ενώ συλλέγουν επιπλέον στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό της υπόθεσης.

Ποια ήταν η Λιουντμίλα Τούρκοβα

Η Λιουντμίλα Τούρκοβα καταγόταν από την Αγία Πετρούπολη και είχε εργαστεί ως μοντέλο body art, μπάρμαν και προωθήτρια εκδηλώσεων.

Στην ανακοίνωση για την εξαφάνισή της περιγραφόταν ως μικροκαμωμένη, με ύψος περίπου 1,54 μέτρα, μακριά ξανθά μαλλιά και χαρακτηριστικά τατουάζ, ανάμεσά τους δύο φίδια στον αριστερό μηρό, ένα μεγάλο σχέδιο στο δεξί πόδι και ιαπωνικού στιλ τατουάζ στους ώμους, στοιχεία που συνέβαλαν στην αναγνώρισή της.



В Белграде нашли тело пропавшей россиянки, упакованной в чемодан. Подозреваемый задержан



В Белграде обнаружили тело 27-летней россиянки Людмилы Турковой, пропавшей 25 июля. Как сообщает МВД Сербии, по подозрению в убийстве задержан 25-летний гражданин Турции.



Тело женщины нашли… pic.twitter.com/1XouZ4tS9O — SOTA (@Sota_Vision) July 31, 2026

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Σερβία και τη Ρωσία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα κίνητρα του εγκλήματος και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το μοντέλο.

Ο 25χρονος παραμένει υπό κράτηση ως ύποπτος, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση που να κρίνει την ενοχή του και οι σερβικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων πριν από την άσκηση των επόμενων ποινικών διαδικασιών.

iefimerida.gr