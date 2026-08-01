Σοκ προκαλεί στη Σερβία η υπόθεση δολοφονίας της Ρωσίδας μοντέλου body art, η οποία είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Βελιγράδι και εντοπίστηκε έξι ημέρες αργότερα νεκρή μέσα σε βαλίτσα, η οποία είχε εγκαταλειφθεί σε κανάλι της σερβικής πρωτεύουσας.
Οι σερβικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Λιουντμίλα Τούρκοβα. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου, την ώρα που φέρεται να επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη χώρα.
Η εξαφάνιση του μοντέλου μετά τη βραδινή έξοδο
Το 28χρονο μοντέλο, που καταγόταν από την Αγία Πετρούπολη, είχε ταξιδέψει στο Βελιγράδι για διακοπές δύο εβδομάδων.
Το βράδυ της 25ης Ιουλίου ενημέρωσε συγγενείς και φίλους ότι επρόκειτο να συναντήσει γνωστούς της σε νυχτερινό κέντρο της πόλης. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ έστειλε το τελευταίο της μήνυμα, προτού χαθούν οριστικά τα ίχνη της.
Όταν το κινητό της έπαψε να είναι προσβάσιμο, οι συγγενείς της ειδοποίησαν τις αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης.
Η σοκαριστική ανακάλυψη
Έξι ημέρες αργότερα, κάτοικοι εντόπισαν μια εγκαταλελειμμένη βαλίτσα να επιπλέει στο κανάλι Βίζελι και ειδοποίησαν την αστυνομία.
Με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, οι αρχές ανέσυραν τη βαλίτσα, διαπιστώνοντας ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός του νεαρού μοντέλου.
Η σορός μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Βελιγραδίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε.
Στο μικροσκόπιο ο 25χρονος ύποπτος
Οι έρευνες στρέφονται σε έναν 25χρονο Τούρκο, ο οποίος συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει αεροπορικώς από τη Σερβία.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η δολοφονία του μοντέλου έγινε τα ξημερώματα της 26ης Ιουλίου σε διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί στη συνοικία Μπόρτσα του Βελιγραδίου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε ένα από τα βίντεο, η Λιουντμίλα Τούρκοβα καταγράφεται να περπατά μαζί με τον ύποπτο προς το διαμέρισμα.
Σε μεταγενέστερη καταγραφή, ο ίδιος άνδρας εμφανίζεται να αποχωρεί μόνος, μεταφέροντας ένα μεγάλο αντικείμενο καλυμμένο με σεντόνι. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν πρόκειται για τη βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε αργότερα η σορός της 28χρονης.
Οι σερβικές Αρχές αναλύουν καρέ-καρέ το οπτικό υλικό, ενώ συλλέγουν επιπλέον στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό της υπόθεσης.
Ποια ήταν η Λιουντμίλα Τούρκοβα
Η Λιουντμίλα Τούρκοβα καταγόταν από την Αγία Πετρούπολη και είχε εργαστεί ως μοντέλο body art, μπάρμαν και προωθήτρια εκδηλώσεων.
Στην ανακοίνωση για την εξαφάνισή της περιγραφόταν ως μικροκαμωμένη, με ύψος περίπου 1,54 μέτρα, μακριά ξανθά μαλλιά και χαρακτηριστικά τατουάζ, ανάμεσά τους δύο φίδια στον αριστερό μηρό, ένα μεγάλο σχέδιο στο δεξί πόδι και ιαπωνικού στιλ τατουάζ στους ώμους, στοιχεία που συνέβαλαν στην αναγνώρισή της.
Συνεχίζονται οι έρευνες
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Σερβία και τη Ρωσία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα κίνητρα του εγκλήματος και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το μοντέλο.
Ο 25χρονος παραμένει υπό κράτηση ως ύποπτος, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση που να κρίνει την ενοχή του και οι σερβικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων πριν από την άσκηση των επόμενων ποινικών διαδικασιών.