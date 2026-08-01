Το κύμα μεταναστών που έφτασε μαζικά στη Θέουτα, με την προσδοκία ότι η Ισπανία θα αποτελούσε μια «ανοιχτή πύλη» προς την Ευρώπη, βρέθηκε μέσα σε μόλις 24 ώρες αντιμέτωπο με μια διαφορετική πραγματικότητα.

Από τους πανηγυρισμούς για την είσοδο σε ισπανικό έδαφος, πολλοί πέρασαν στην απογοήτευση και την επιστροφή, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και πήραν τον δρόμο πίσω προς το Μαρόκο.

Περισσότεροι από 48.300 άνθρωποι, από τους περίπου 60.000 που πέρασαν μαζικά στη Θέουτα, επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή μέσω του συνοριακού κυματοθραύστη από όπου είχαν εισέλθει.

Πριν την επιστροφή τους, είχαν περάσει τη νύχτα σε υπαίθριους χώρους, περιπλανώμενοι στους δρόμους αναζητώντας τροφή και νερό, ενώ διαπίστωσαν ότι η πρόσβαση στην Ευρώπη δεν ήταν τόσο εύκολη όσο τους είχε παρουσιαστεί.

Migrants flood into Spain's Ceuta exclave from Morocco.



Madrid says it will despatch soldiers to Ceuta to ensure security after thousands of migrants entered Spain's north African exclave from neighbouring Morocco and hundreds more are headed there pic.twitter.com/A9oaQ4OCu7 July 31, 2026

Τα social media και οι ψεύτικες υποσχέσεις

Οι ισπανικές Αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν ποιος κρύβεται πίσω από τα μηνύματα που οδήγησαν δεκάδες χιλιάδες νέους να συγκεντρωθούν στη μαροκινή πόλη απέναντι από τη Θέουτα, πριν επιχειρήσουν το πέρασμα.

Στα κινητά πολλών μεταναστών βρέθηκαν αναρτήσεις και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τα οποία όποιος κατάφερνε να περάσει κολυμπώντας στην ισπανική πλευρά θα μπορούσε να αποκτήσει άδεια παραμονής, να επωφεληθεί από υποτιθέμενες διαδικασίες νομιμοποίησης και στη συνέχεια να ταξιδέψει χωρίς δυσκολία προς την ηπειρωτική Ισπανία.

Οι υποσχέσεις αυτές αποδείχθηκαν ψευδείς, όμως για χιλιάδες νέους χωρίς εργασία και προοπτικές αποτέλεσαν αρκετό κίνητρο ώστε να επιχειρήσουν το επικίνδυνο πέρασμα.

Πώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν κολυμπώντας στη Θέουτα

Η μαζική είσοδος περίπου 60.000 ανθρώπων στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα την Πέμπτη δεν ήταν μια αυθόρμητη κίνηση. Σύμφωνα με τους Financial Times, πολλοί από όσους διέσχισαν κολυμπώντας τα θαλάσσια σύνορα είχαν προετοιμαστεί για εβδομάδες, έχοντας ως μοναδικό στόχο να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η πρωτοφανής αυτή μεταναστευτική πίεση ήρθε λίγες ημέρες αφότου περίπου 1.800 άνθρωποι είχαν καταφέρει να εισέλθουν στη Θέουτα κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη που χωρίζει την ισπανική επικράτεια από το Μαρόκο.

Σύμφωνα με μαρτυρία Μαροκινού εκπαιδευτή κολύμβησης, αρκετοί επίδοξοι μετανάστες είχαν παρακολουθήσει μαθήματα ή είχαν μάθει μόνοι τους να κολυμπούν, γνωρίζοντας ότι η θάλασσα θα αποτελούσε τη μοναδική δίοδο προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργανώθηκε μια άτυπη «υποδομή» για το εγχείρημα. Σε ομάδες στο Facebook δημοσιεύονταν αγγελίες για πώληση βατραχοπέδιλων και στολών κατάδυσης, ενώ άλλοι χρήστες αντάλλασσαν πληροφορίες στα αραβικά για τις καιρικές συνθήκες, τα θαλάσσια ρεύματα και τη διαδρομή προς την παραλία Ταραχάλ της Θέουτα, συνοδεύοντας τις αναρτήσεις ακόμη και με στιγμιότυπα από το Google Maps.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Η πορεία προς τη θάλασσα

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, χιλιάδες άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τα σύνορα από τη μαροκινή πλευρά. Έφταναν πεζοί, με ποδήλατα, αυτοκίνητα ή ακόμη και φορτηγά, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους που οδηγούν προς τη συνοριακή γραμμή.

Αντί να περάσουν από το τελωνείο, πολλοί κατέβηκαν από απότομες πλαγιές σε μια στενή παραλία, η οποία μέσα σε λίγη ώρα κατακλύστηκε από κόσμο.

Παρότι η μικρότερη απόσταση μέχρι τη Θέουτα είναι μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα, ο συνωστισμός και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ανάγκασαν πολλούς να κολυμπήσουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, παραμένοντας επί ώρες μέσα στο νερό.

Spain said it reversed a huge rush of migrants into the Spanish enclave of Ceuta in North Africa, with most of the more than 50,000 people who had crossed the border by land and sea already heading back voluntarily https://t.co/LJrJGhIozZ pic.twitter.com/DIegyDxVe3 — Reuters (@Reuters) July 31, 2026

Εικόνες χάους και τραγωδίας

Στην ισπανική ακτή, οι αφιχθέντες έβγαιναν από τη θάλασσα με τραυματισμούς στα πόδια από τα βράχια. Οι άνδρες της ισπανικής Πολιτοφυλακής, που είχαν αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων, παρακολουθούσαν την κατάσταση χωρίς να παρεμποδίζουν την αποβίβαση των μεταναστών.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα ενός άνδρα που κατάφερε να φτάσει στη στεριά έχοντας μαζί του ακόμη και το ποδήλατό του, ενώ άλλοι κατέγραφαν την προσπάθειά τους με κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διέλευσης.

Η πραγματικότητα μετά την άφιξη

Πολλοί από όσους έφτασαν στη Θέουτα κατευθύνθηκαν προς το κέντρο υποδοχής μεταναστών, το οποίο όμως είχε ήδη υπερβεί τη χωρητικότητά του από τις προηγούμενες ημέρες και παρέμενε κλειστό. Αρκετοί κάθισαν στο έδαφος υπό την επιτήρηση της αστυνομίας και του Ερυθρού Σταυρού, αναμένοντας την επόμενη εξέλιξη.

Παρά την εντύπωση που είχε δημιουργηθεί μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας ότι όσοι φτάνουν κολυμπώντας δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν άμεσα, η Θέουτα δεν αποτελεί ελεύθερη πύλη εισόδου προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη μετάβαση στην ηπειρωτική Ισπανία απαιτούνται νέοι συνοριακοί έλεγχοι.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, περίπου 48.300 άνθρωποι είχαν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, ενώ αργότερα ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, δήλωσε ότι «σχεδόν όλοι» όσοι είχαν περάσει τα σύνορα είχαν τελικά επιστρέψει.

protothema.gr