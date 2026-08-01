Τις περιορισμένες καλοκαιρινές του διακοπές απολαμβάνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ, μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική αγωνιστική σεζόν.

Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι είχε μια γεμάτη χρονιά, καθώς εκτός από τις υποχρεώσεις του με την ομάδα του, συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Νορβηγίας.

Ο Χάαλαντ αποτέλεσε βασικό πρωταγωνιστή της πορείας της χώρας του στη διοργάνωση, οδηγώντας την μέχρι τα προημιτελικά, όπου η Νορβηγία ηττήθηκε από την Αγγλία με 2-1 στην παράταση.

Ο «Cyborg» ήταν εντυπωσιακός στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, πετυχαίνοντας επτά γκολ σε έξι παιχνίδια, όντας μαζί με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ στην τρίτη θέση του πίνακα των σκόρερ, πίσω μόνο από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέσι.

Αποκορύφωμα, η… παράσταση που έδωσε στην αναμέτρηση με τη Βραζιλία για τη «φάση των 16», όπου υπέγραψε ουσιαστικά την πρόκριση της Νορβηγίας με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Με τον αποκλεισμό της ομάδας του να έρχεται στις 11 Ιουλίου και τη νέα σεζόν στην Premier League να ξεκινά στις 21 Αυγούστου, το διάστημα διακοπών του Έρλινγκ Χάαλαντ είναι περιορισμένο και ο ίδιος προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο.

Ήταν καλεσμένος στον γάμο του συμπαίκτη του, Τζίτζι Ντοναρούμα στο Σαν Τροπέ, όπου… έκλεψε την παράσταση με το θρυλικό «row», αλλά και με την ιδιαίτερη αμφίεση του.

Η κορυφαία ίσως όμως στιγμή του καλοκαιριού για τον ίδιο, ήρθε μάλλον απρόσμενα! Ο Χάαλαντ συνάντησε τον Μάικλ Τζόρνταν και οι τους φωτογραφήθηκαν μαζί, με τον «Cyborg» να την ανεβάζει στο Instagram, προκαλώντας… πανικό.

Όπως ο Χάαλαντ, έτσι και ο επιτυχημένος επιχειρηματίας πλέον, «MJ» απολαμβάνει τις διακοπές του, κάνοντας διακοπές… διαρκείας με πανάκριβο γιοτ του, που κοστίζει πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Ιούνιο μάλιστα, επισκέφθηκε την Ελλάδα, επιλέγοντας τη Μύκονο και την Κεφαλονιά, ενώ στη συνέχεια εθεάθη και στην Κέρκυρα. Το ευρωπαϊκό του τουρ, συνεχίστηκε σε Σικελία, Σαρδηνία, Μαγιόρκα και Ίμπιζα! Όπως είναι λογικό, σε κάθε μέρος, τα φώτα έπεφταν πάνω του, με τον ίδιο να αποτελεί το πιο διάσημο άτομο – σχεδόν – σε όποιο μέρος βρεθεί.

Ο Νορβηγός αστέρας επέλεξε να γράψει στην περιγραφή της φωτογραφίας με τον «MJ» «δεν χρειάζεται λεζάντα», κατανοώντας ότι κάποιες φορές, μια εικόνα, ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις και όταν πρόκειται για φωτογραφία με τον Μάικλ Τζόρνταν, τα λόγια είναι περιττά.

Τα likes και τα σχόλια έπεφταν βροχή, όπως ήταν αναμενόμενο. «Δύο GOAT σε μία φωτογραφία», έγραψε ένας χρήστης. «Απλά ιστορική φωτογραφία» σχολίασε ένας άλλος, ενώ μία… εύλογη απορία είχε ένας τρίτος, ο οποίος αναρωτήθηκε «Ποιος θα κέρδιζε σε ένας εναντίον ενός;».

athletiko.gr