Δεν είναι μόνο τα γκολ, τα ρεκόρ και οι τίτλοι που κάνουν τον Έρλινγκ Χάαλαντ να ξεχωρίζει. Τα τελευταία χρόνια, ο Νορβηγός σούπερ σταρ έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δημόσια εικόνα, η οποία εκτείνεται πολύ πέρα από τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Οι εκκεντρικές επιλογές του, η αδυναμία του στα συλλεκτικά αντικείμενα και η ιδιαίτερη σχέση του με την πολυτέλεια τροφοδοτούν συχνά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναρτήσεις και στιγμιότυπα από τη ζωή του γίνονται viral.

Από τις πανάκριβες τσάντες Hermès Birkin μέχρι ένα… ταριχευμένο ρακούν και τα συλλεκτικά ρολόγια αξίας σχεδόν 930.000 ευρώ, ο 26χρονος επιθετικός δείχνει πως η ζωή του εκτός γηπέδων είναι σχεδόν τόσο εντυπωσιακή όσο και οι εμφανίσεις του με τη Μάντσεστερ Σίτι και την εθνική Νορβηγίας.

Οι Birkin που έγιναν θέμα συζήτησης

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι φωτογραφίες του Χάαλαντ με πανάκριβες τσάντες Hermès Birkin κυκλοφόρησαν σε όλο τον κόσμο.

Το αξεσουάρ που παραδοσιακά συνδέεται με συλλέκτες και διασημότητες της μόδας βρέθηκε ξαφνικά στον ώμο του κορυφαίου σκόρερ του πλανήτη, με πολλούς να σχολιάζουν πως η συλλογή του περιλαμβάνει μοντέλα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Το ταριχευμένο ρακούν που έγινε viral

Λίγο αργότερα, ο Χάαλαντ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο.

Κατά την επιστροφή του στη Νορβηγία εμφανίστηκε κρατώντας ένα ταριχευμένο ρακούν, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να μετατρέπονται σε αμέτρητα memes.

Erling Haaland has returned to Norway, and it looks like he brought home a $750 Whiskey Raccoon from Wild Bill's Western Store in Dallas, Texas. What an authentic piece of American culture. pic.twitter.com/SsnwZlEgOZ July 13, 2026

Το περιστατικό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως ενός από τους πιο απρόβλεπτους και ιδιαίτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Το Omega που έχουν μόνο… πέντε άνθρωποι

Η τελευταία του εμφάνιση, όμως, συζητήθηκε κυρίως στους κύκλους των συλλεκτών ρολογιών.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο Σεν Τροπέ, όπου γιόρτασε τα 26α γενέθλιά του συμμετέχοντας σε πάρτι μαζί με τον DJ Keinemusik, ο Χάαλαντ φωτογραφήθηκε φορώντας ένα εξαιρετικά σπάνιο Omega Speedmaster.

Πρόκειται για μια πλατινένια έκδοση που δεν διατίθεται πλέον από την Omega, με μαύρο καντράν από αβεντουρίνη και στεφάνη διακοσμημένη με σμαράγδια κοπής baguette. Σύμφωνα με συλλέκτες, στον κόσμο υπάρχουν μόλις πέντε τέτοια ρολόγια.

Συλλογή αξίας σχεδόν 930.000 ευρώ

Το συλλεκτικό Omega δεν είναι, όμως, το μοναδικό εντυπωσιακό κομμάτι της συλλογής του.

Στις ίδιες διακοπές ο Νορβηγός άσος εμφανίστηκε και με ένα Richard Mille RM 55-01 Manual Winding, ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα της ελβετικής ωρολογοποιίας, κατασκευασμένο από τιτάνιο και κεραμικό, με πλήρως ανοιχτό μηχανισμό.

Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς πολυτελών ρολογιών, μόνο αυτά τα δύο συλλεκτικά μοντέλα έχουν συνολική μεταπωλητική αξία που προσεγγίζει τις 930.000 ευρώ.

Το… Viking πάρτι στον γάμο του Ντοναρούμα

Όσο ιδιαίτερες είναι οι στιλιστικές επιλογές του, άλλο τόσο ξεχωριστή είναι και η συμπεριφορά του στις δημόσιες εμφανίσεις του. Ο Χάαλαντ έκλεψε πρόσφατα την παράσταση και στον γάμο του τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, όταν ξεσήκωσε όλους τους καλεσμένους.

Σε βίντεο που έγινε αμέσως viral, ο Νορβηγός επιθετικός πήρε θέση στο κέντρο της πίστας και ξεκίνησε τον διάσημο «Viking Row», τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό των Βίκινγκ που έχει ταυτιστεί πλέον με τον ίδιο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν στον ρυθμικό εορτασμό, μετατρέποντας τη δεξίωση σε ένα… ποδοσφαιρικό πάρτι.

Erling Haaland really is a vibe 🔥 He had the entire wedding doing the Viking Row at Gianluigi Donnarumma’s wedding.



(🎥: IG/dott.ssa_annapaola_manfredonia) pic.twitter.com/4jbV5XlgQM — Complex (@Complex) July 25, 2026

Είτε πρόκειται για ένα συλλεκτικό ρολόι εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, είτε για ένα ταριχευμένο ρακούν, είτε για έναν αυθόρμητο χορό που γίνεται viral, ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, αλλά και μια προσωπικότητα που ξέρει όσο λίγοι να τραβά τα βλέμματα και να γίνεται θέμα συζήτησης.

protothema.gr