Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του φετινού Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω των εμφανίσεών του με τη Νορβηγία και της παρουσίας του ανάμεσα στους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης, μαζί με τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ, αλλά και εξαιτίας της έντονης παρουσίας του εκτός γηπέδου.

Τώρα, το επιθετικό «φαινόμενο» της Μάντσεστερ Σίτι γίνεται ξανά viral χάρη στην επανεμφάνιση ενός ραπ κομματιού που είχε κυκλοφορήσει με τους φίλους του πριν από δέκα χρόνια.

Με τίτλο «Kygo jo», το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 2016 μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική κάτω των 17, Έρικ Μπότεχαϊμ και Έρικ Τομπίας Σάντμπεργκ, γνωστούς συλλογικά ως Flow Kingz.

Χρησιμοποιώντας το ραπ ψευδώνυμο Lyng, ο 15χρονος τότε Χάαλαντ εμφανίζεται στο αυτοσχέδιο βίντεο κλιπ του γκρουπ να ραπάρει ενώ κάνει πως ψήνει σε μπάρμπεκιου, να πηδάει σε τραμπολίνο και να ποζάρει πάνω σε ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο.

Το βίντεο έχει κάνει θραύση στο διαδίκτυο και μετρά ήδη 21 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Δείτε το παρακάτω:



Για όσους τα νορβηγικά σας είναι ανύπαρκτα ή σκουριασμένα, ιδού μια μετάφραση του πρώτου στίχου:

«Έχω να σε δω καιρό, πού χάθηκες; / Εγώ έγραφα κομμάτια κι έχω κάνει ένα σωρό λεφτά / Παρεμπιπτόντως, πήρα και μια γκριλιέρα υγραερίου / Άμα αναρωτιόσουν, πήγα κιόλας στο μαγαζί / Έκανα ψώνια, γιατί έχω πολλά λεφτά για ξόδεμα / Και φυσικά θα μοιραστώ κάτι μαζί σου, φίλε μου, / γιατί ξέρω πως δεν σου έχει μείνει και πολύ χρήμα.»

Απολαυστικό. Απλά απολαυστικό.

Λίγο παρακάτω, ακούμε και αυτό:

«Τις προάλλες έφαγα έξω μια σαλάτα Caesar / Ένας μεγάλος τύπος σαν εμένα θέλει κανονικό φαγητό / Μετά πέταξα στις Μπαχάμες για ψώνια / αλλά δεν το είπα στη γυναίκα μου, οπότε τσαντίστηκε λίγο / Εγώ όμως πέρασα τέλεια, δεν υπήρχε όριο / Θα ήθελα να γυρίσω εκεί αμέσως / αλλά έχω πολλή δουλειά στο γραφείο μέσα στη μέρα / οπότε πάμε να βάλουμε κάτι στο στομάχι μας.»

Του αρέσουν και οι σαλάτες Caesar; Λες και χρειαζόμασταν άλλο ένα λόγο για να λατρεύουμε τον Χάαλαντ.

Κι όμως, έχει κι άλλο.

Το κομμάτι κερδίζει κι άλλη δυναμική στα social media και στο Spotify, καθώς ο Νορβηγός DJ Kygo κυκλοφόρησε ένα νέο house ριμίξ του τραγουδιού…



Οι θαυμαστές το έχουν λατρέψει, με σχόλια κάτω από τα βίντεο όπως «Χάσαμε έναν μουσικό για χάρη του ποδοσφαίρου», «Το να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι μάλλον το μεγαλύτερο διαφημιστικό κόλπο που έχει κάνει ποτέ ράπερ για το τραγούδι του» και «Ο Χάαλαντ κατακτά το Μουντιάλ και πουλάει πλατινένιο στη μουσική. Πραγματικά GOAT status.»

«Αυτό πρέπει να παίζεται στο γήπεδο αν η Νορβηγία νικήσει την Αγγλία», έγραψε ένας ακόμη, ενώ ένας άλλος προσέθεσε: «Ας το κάνουμε το νέο επίσημο τραγούδι της FIFA, είναι καλύτερο από το Dai Dai».

Η Νορβηγία έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Μουντιάλ, νικώντας τη Βραζιλία με 2-1 την περασμένη Κυριακή, σε ένα ματς όπου ο Χάαλαντ σημείωσε και τα δύο γκολ.

Η μάχη για το Χρυσό Παπούτσι συνεχίζεται και η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στα προημιτελικά το Σάββατο. Δεν θα αργήσουμε να μάθουμε αν το «Kygo jo» θα ακουστεί στο φινάλε του αγώνα.

euronews.gr