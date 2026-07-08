«Νιώθω κουρασμένος, αλλά λέω στο σώμα μου ότι δεν είμαι». Αυτή η φράση συνοψίζει τη φιλοσοφία του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 οδηγώντας τη Νορβηγία στην πρώτη της πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Λίγο πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, ο Νορβηγός επιθετικός μοιράστηκε μέσω του καναλιού του στο YouTube τις συνήθειες που ακολουθεί καθημερινά, αποκαλύπτοντας ότι η απόδοσή του δεν βασίζεται μόνο στο ταλέντο, αλλά σε μια αυστηρή ρουτίνα που περιλαμβάνει προπόνηση, αποκατάσταση, διατροφή και ποιοτικό ύπνο.

Μετά τη νίκη της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας, στην οποία πέτυχε δύο γκολ, ο Νορβηγός δήλωσε: «Ίσως αυτή η στιγμή γράψει ιστορία στη Νορβηγία. Όλοι πρέπει απλώς να το απολαύσουν. Είναι μια απίστευτη ημέρα. Μία από τις πιο απίστευτες στην ιστορία της Νορβηγίας. Απολαύστε τη, ζήστε τη και χαρείτε τη στιγμή».

Ένας επίμονος αθλητής από… κούνια

Γιος δύο πρώην επαγγελματιών αθλητών, του επίσης ποδοσφαιριστή Alf-Inge Haaland και της πρωταθλήτριας επτάθλου Gry Marita Braut, ο 24χρονος επιθετικός αναγνωρίζει ότι η κληρονομικότητα παίζει ρόλο, όμως θεωρεί πως η καθημερινή πειθαρχία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. «Πρέπει να είσαι αθλητής 24 ώρες το 24ωρο, όχι μόνο τις δύο ώρες του αγώνα», αναφέρει.

Για τον ίδιο, η επιτυχία δεν κρίνεται αποκλειστικά στα 90 λεπτά του αγώνα, αλλά σε όσα προηγούνται και ακολουθούν. «Το σώμα μας μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε. Πολλά είναι θέμα μυαλού. Νιώθω κουρασμένος, αλλά λέω στο σώμα μου ότι δεν είμαι. Είναι καθαρά ψυχολογικό», εξηγεί. «Σημασία έχει πώς κοιμάσαι, πώς προετοιμάζεσαι για την επόμενη προπόνηση, για τον επόμενο αγώνα, πώς αναρρώνεις μετά από έναν αγώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο».

Πώς προετοιμάζεται για τους αγώνες

Όπως κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής τέτοιου επιπέδου, ο Haaland ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης που έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί στο έπακρο το σώμα του. Ο ποδοσφαιριστής της Manchester City δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα και την ευλυγισία, στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για το αγωνιστικό του στιλ.

«Έχω από τη φύση μου πολύ καλή ευλυγισία στους προσαγωγούς και στους γοφούς, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Πώς αλλιώς θα πετύχεις αυτά τα γκολ; Χρειαζόμαστε καλή κινητικότητα και ευλυγισία για να βάζουμε τέτοια εντυπωσιακά γκολ», λέει.

Μέρος της προπόνησής του στις εγκαταστάσεις της Manchester City πραγματοποιείται σε υποξικό θάλαμο, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου μειώνεται η συγκέντρωση οξυγόνου, προσομοιώνοντας τις συνθήκες μεγάλου υψομέτρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό τον βοηθά να ανακτά δυνάμεις πιο γρήγορα ανάμεσα στα συνεχόμενα σπριντ κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μία μέθοδος που να ταιριάζει σε όλους. «Πρέπει να βρεις τι λειτουργεί καλύτερα για εσένα, γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός. Το σημαντικό είναι να κινείς το σώμα σου και να παραμένεις δραστήριος». Ακόμη και 10-15 λεπτά καθημερινών διατάσεων ή ασκήσεων κινητικότητας μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά, σημειώνει.

Η αποκατάσταση είναι μέρος της προπόνησης

Για τον Χάαλαντ, η προπόνηση δεν τελειώνει όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στο γήπεδο. Στην εβδομαδιαία του ρουτίνα περιλαμβάνονται παγωμένα μπάνια και σάουνα, τα οποία εφαρμόζει 4 έως 5 φορές την εβδομάδα. Τα παγωμένα μπάνια χρησιμοποιούνται ευρέως στον επαγγελματικό αθλητισμό με στόχο τη μείωση του μυϊκού πόνου και του αισθήματος κόπωσης μετά από έντονη άσκηση, αν και η επιστημονική βιβλιογραφία συνεχίζει να εξετάζει σε ποιες περιπτώσεις προσφέρουν ουσιαστικό όφελος.

Ο Νορβηγός επιθετικός χρησιμοποιεί επίσης θεραπεία με κόκκινο φως, την οποία, όπως αναφέρει, επιλέγει λόγω της περιορισμένης έκθεσής του στο φυσικό ηλιακό φως στο Μάντσεστερ. Η συγκεκριμένη θεραπεία έχει μελετηθεί για ορισμένες δερματικές παθήσεις, όπως η ακμή και η ψωρίαση, ωστόσο οι επιστημονικές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητά της παραμένουν περιορισμένες και απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες.

Ο ύπνος και η διατροφή κάνουν τη διαφορά

Σε αρκετές συνεντεύξεις του, ο διεθνής σταρ των γηπέδων έχει χαρακτηρίσει τον ύπνο ως το σημαντικότερο στοιχείο για την αποκατάσταση και τη συνολική υγεία, υπογραμμίζοντας ότι ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Μαζί με τη διατροφή, αποτελούν τους δύο παράγοντες που ο ίδιος δείχνει ιδιαίτερη προσοχή.

Σε ένα άλλο βίντεο στο Youtube, όπου δείχνει πώς περνάει μια μέρα του, φαίνεται να ξεκινά το πρωί με καφέ στον οποίο προσθέτει ωμό γάλα και σιρόπι σφενδάμου. Το ωμό γάλα, ωστόσο, δεν συνιστάται από τις αρχές δημόσιας υγείας, καθώς δεν έχει υποστεί παστερίωση, διαδικασία που καταστρέφει δυνητικά επικίνδυνους μικροοργανισμούς, και η διάθεσή του υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς σε πολλές χώρες.

Όσον αφορά συνολικά τη διατροφή του, ο ίδιος υποστηρίζει ότι του αρέσει να δοκιμάζει νέες διατροφικές πρακτικές, αρκεί να μπορούν να βελτιώσουν, έστω και λίγο, την απόδοσή του. «Μου αρέσει να διαβάζω και να δοκιμάζω νέα πράγματα. Γιατί όχι; Για τη ζωή μου αλλά και για την καριέρα μου, γιατί να μην προσπαθήσω να βελτιστοποιήσω όσο μπορώ ακόμη και μικρές, απλές λεπτομέρειες;», αναφέρει.

Δηλώνει, ωστόσο, ότι προτιμά ένα απλό πρωινό και λιπαρές μπριζόλες. «Η διατροφή είναι απλή. Λατρεύω το φαγητό και το έχω ξαναπεί: ζω για να τρώω, ό,τι κι αν συμβεί μέσα στη μέρα», καταλήγει.

ygeiamou.gr