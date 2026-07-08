Πέρασαν 52 χρόνια από τη διπλή τραγωδία του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Η τραγωδία άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς, δολοφονημένους αιχμαλώτους, αγνοούμενους στρατιώτες και πολίτες, εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους και κατοχή και του 36% της Κ.Δ.

Τα τραγικά αποτελέσματα είναι ακόμα νωπά στη μνήμη μας. Τίποτε δεν ξεχνιέται. Και πίσω από πέπλο της ευημερίας υπάρχει η μεγάλη δυστυχία χιλιάδων παθόντων, που ποτέ δεν θα ξεχάσουν και δεν θα ξεχάσουμε. Ο πόθος της απελευθέρωσης και της επιστροφής είναι πάντα στη σκέψη και τα όνειρά μας, όσα χρόνια και να περάσουν.

Όμως δυστυχώς, εκτός τα τραγικά αποτελέσματα του δίδυμου εγκλήματος, υπάρχει σήμερα μια συνεχιζόμενη παραχάραξη της Ιστορίας, μια μαύρη προπαγάνδα των ενόχων και των οπαδών τους, που έχουν την ίδια ιδεολογία με τους φασίστες που κατέστρεψαν την Κύπρο.

Οι ένοχοι και οι ιδεολογικοί οπαδοί τους έχουν δημιουργήσει με τη φαντασία τους ένα δικό τους αφήγημα για τα γεγονότα, για τους ενόχους και τις ευθύνες της καταστροφής. ‘Εχουν εξιδανικεύσει την παράνομη δραστηριότητα των ενόχων και την θεωρούν εθνική δραστηριότητα για την ένωση, που εμπόδιό της ήταν ο Μακάριος. ‘Εχουν πιστέψει πρώτα οι ίδιοι, ότι άλλοι έχουν την ευθύνη της καταστροφής. Και με την προπαγάνδα και της παραχάραξη πετυχαίνουν σε μεγάλο βαθμό να πείσουν νέους που δεν έζησαν τα γεγονότα, ότι άλλοι ευθύνονται για την καταστροφή.

Πολλοί γράφουν με ασύμμετρο πάθος ότι εκείνος που κατέστρεψε την Κύπρο είναι ο Μακάριος. Αυτός έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο. Αυτός που πολεμούσε με νύχια και με δόντια τους ενωτικούς, για να μην πραγματοποιηθεί η ένωση.

Όσοι δεν έζησαν τα γεγονότα, όσοι είναι σήμερα κάτω των εξήντα, πρέπει απλώς να διερωτηθούν. Ποιος οργάνωνε τον ενωτικό, δήθεν, αγώνα 1971 και ποιες ήταν οι ενωτικές δραστηριότητες, που θα έφερναν την ένωση. Την ευθύνη, την οργάνωση και την διεξαγωγή αυτού του αγώνα την είχε η τρομοκρατική και παράνομη οργάνωση ΕΟΚΑ Β’. Οι δραστηριότητες της ήταν η υπόσκαψη της νόμιμης κυβέρνησης, η υπονόμευση των κρατικών υπηρεσιών, η στράτευση στην παρανομία με το αγνό ενωτικό σύνθημα της ένωσης, η ανατίναξη των αστυνομικών σταθμών της Κ.Δ. η δολοφονία διαφωνούντων, περιλαμβανομένων αγωνιστών της δοξασμένης ΕΟΚΑ του 1955 -50, η κλοπή όπλων της Ε.Φ. με τη συνωμοτική βοήθεια χουντικών αξιωματικών και τη δημιουργία ενός κλίματος απαξίωσης του Μακαρίου, που τον αποκαλούσαν Μούσκο.

Το μεγαλύτερο κακό που έκαναν στο ιδανικό της ένωσης, ήταν ότι διακήρυσσαν, ότι μόνο αυτοί ήθελαν την ένωση. Διέγραψαν το αποτέλεσμα του ενωτικού δημοψηφίσματος του 1950 και διακήρυσσαν ότι οι υποστηρικτές της πολιτικής Μακαρίου ήταν ανθενωτικοί ή συνοδοιπόροι των κομμουνιστών. ‘Ετσι πολλοί στο εξωτερικό πίστευαν ότι το 90% του λαού ήταν εναντίον της ενώσεως.

Φυσικά δεν συμμετείχαν στην εκδήλωση του πραξικοπήματος. Απλώς τους χρησιμοποίησε η χούντα των Αθηνών ως χρήσιμους ηλίθιους. Όπως η πολιτική του Κίσιγκερ χρησιμοποίησε την χούντα ως τους δικούς της χρήσιμους ηλίθιους, που συμφώνησαν να επιτρέψουν στην Τουρκία να αποβιβαστεί στην Κύπρο, να πάρει το μερίδιό της και να ανακηρύξουν την ένωση του υπολοίπου τμήματος με την Ελλάδα. Η μεγάλη ενοχή της ΕΟΚΑ Β’ ήταν η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για να οργανώσει η χούντα το πραξικόπημα. Και μόλις εκδηλώθηκε το πραξικόπημα η ΕΚΟΑ Β΄ εντάχθηκε στις πραξικοπηματικές δυνάμεις. Έχουν την ευθύνη για την νίκη της χούντας και την επικράτηση του πραξικοπήματος. Χωρίς την ΕΟΚΑ Β’ η χούντα δεν θα μπορούσε να οργανώσει πραξικόπημα. Και χωρίς της ΕΟΚΑ Β΄ το πραξικόπημα δεν θα επιτύγχανε.

Όταν έγινε η εισβολή, όλοι κατανόησαν την μεγάλη προδοσία. Η χούντα διέτασσε τις δυνάμεις της Ε.Φ. να μην πυροβολούν του αλεξιπτωτιστές, να μη κτυπούν τα αποβατικά, να μην προβάλλουν αντίσταση, γιατί απλώς οι Τούρκοι συμμετείχαν σε άσκηση του ΝΑΤΟ. Οι εθνοφρουροί όμως δεν υπάκουσαν στις διαταγές της χούντας και έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Κύπρου.

‘Όταν, οι δήθεν ενωτικοί, είδαν την προδοσία, όταν συνειδητοποίησαν ότι συμμετείχαν στην καταστροφή της Κύπρου και την παράδοσή στους Τούρκους, ότι έγιναν οι νεκροθάφτες της ενώσεως, δεν μπορούσαν να αρνηθούν τους εαυτούς τους και την ενοχή τους. Για τούτο πίστεψαν ότι ο ένοχος ήταν ο Mακάριος, που, όπως ψευδόμενοι λένε, κάλεσε τους Τούρκους να έρθουν στην Κύπρο. Υποσυνείδητα έπεισαν τους εαυτούς τους για την αθωότητά τους και για την ενοχή τους Μακαρίου και των οπαδών του. Και από τότε, παραχαράσσοντας την Ιστορία, προσπαθούν να αποσείσουν την ενοχή τους και να την φορτώσουν στον Μακάριο και τους οπαδούς του.

Δεν θα το πετύχουν. Τα γεγονότα και η Ιστορία είναι αμείλικτη. Και η ένοχή τους δεν μπορεί να αποτιναχθεί από την συνείδησή τους. Ματαιοπονούν. Ο λαός δεν ξεχνά, αυτούς που κατέστρεψαν την Κύπρο, τα όνειρα της νέας γενιάς και το μέλλον της Κύπρου. Και οι ερινύες πάντα θα τους κυνηγούν. Η Ιστορία τους καταδίκασε, έστω και αν προσπαθούν να την παραχαράξουν.