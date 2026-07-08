Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιουνίου 2026 επιμορφωτική δράση στο Heritage Private School στην Λεμεσό, με κεντρική εισηγήτρια την κ. Ευαγγελία Γεωργαντζή,διακεκριμένη φιλόλογο, συγγραφέα διδακτικών εγχειριδίων για τη εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ιδρυτικό μέλος και Διευθύντρια της ΝΕΟΗΕL – Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Σπουδές και Εκδόσεις, καθώς και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας (ΙΝΕΛ).

Την κ. Γεωργαντζή συνόδευαν η κ. Μαρία Πλουσίου, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας (ΙΝΕΛ), και η κ. Ειρήνη Μπαλίκινα, εκπρόσωπος της ΝΕΟΗΕL, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της επιμορφωτικής δράσης και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο για το Τμήμα Ελληνικών του σχολείου μας με θέμα τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Παρουσιάστηκαν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και αποτελεσματικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός πολυπολιτισμικού μαθητικού πληθυσμού, ενώ δόθηκε η ευκαιρία για γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, διοργανώθηκε ημερίδα, φιλοξενώντας εκπαιδευτικούς Ελληνικής Φιλολογίας που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου. Η ημερίδα αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τον διάλογο, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη δικτύωση των εκπαιδευτικών.

Το Heritage Private School συνεργάζεται στενά με τοΙνστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας (ΙΝΕΛ), λειτουργώντας ως πιλοτικό σχολείο, ώστε συμβάλλει ενεργά στην εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών που αφορούν τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές εφαρμογές της.

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Ευαγγελία Γεωργαντζή, την κ. Μαρία Πλουσίου και την κ. Ειρήνη Μπαλίκινα για την παρουσία τους, την πολύτιμη συμβολή τους στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας και τη στήριξή τους στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και της ποιοτικής γλωσσικής εκπαίδευσης.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει το όραμα του σχολείου μας για διαρκή επιμόρφωση, καινοτομία και αριστεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.