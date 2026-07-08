Κάτω από το μικροσκόπιο του Υπουργείου Εργασίας θα μπουν με τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν τα συμβόλαια των επαγγελματιών παικτών και παικτριών, πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Στόχος είναι να ξεκαθαρίσει το κομμάτι που αφορά στους μισθούς τους, μετά από καταγγελίες που έγιναν κατά καιρούς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χαμηλότεροι του κατώτατου μισθού.

Το θέμα έθιξε χθες ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πανίκος Ξιούρουππας ενώπιον της Eπιτροπής Εργασίας της Βουλής, η οποία διεξήχθη στην παρουσία του αρμόδιου υπουργού Μαρίνου Μουσιούττα. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ απευθύνοντας σχετική ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό, ζήτησε να πληροφορηθεί πώς σκοπεύει να χειριστεί το Υπουργείο Εργασίας το συγκεκριμένο ζήτημα, μετά και από τις πρόσφατες καταγγελίες του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), σύμφωνα με τις οποίες αριθμός ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών αμείβονται με ποσά χαμηλότερα του κατώτατου μισθού. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα παίκτρια, η οποία αμειβόταν με 262 ευρώ το μήνα.

Απαντώντας, τόσο ο υπουργός, όσο και στελέχη του Υπουργείου σημείωσαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον ΠΑΣΠ και τον αρμόδιο oργανισμό, σημειώνοντας ότι με τη νέα σεζόν θα ενισχυθούν οι επιθεωρήσεις όσον αφορά στα συμβόλαια των παικτών. Μάλιστα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας σημείωσε ότι προτίθενται να συναντηθούν και με τους ίδιους τους παίκτες για να τους ρωτήσουν κατά πόσο τα ποσά που αναγράφονται στα συμβόλαια είναι τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν, καθώς είναι γνωστό ότι στο παρελθόν υπήρξαν καταγγελίες, ότι προέκυπταν διαφορές στα νούμερα αυτά.

Πέραν του πιο πάνω θέματος, στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, συζητήθηκε και το θέμα των συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων, με τον υπουργό Μαρίνο Μουσιούττα να σημειώνει ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία και εξέφρασε την ελπίδα ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, θα είναι όλα έτοιμα για να κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή. Όπως είπε, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της ΕΕ, στόχος είναι να καταρτιστεί ένας οδηγός χάρτης, ώστε σταδιακά το ποσοστό των εργαζομένων που θα καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις να ανέλθει στο 80%. Για το ζήτημα των ξένων εργατών, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι λόγω της μείωσης της ανεργίας, είναι πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις να βρουν Κύπριους ή Ευρωπαίους εργαζόμενους, με τις μεγαλύτερες ανάγκες να παρουσιάζονται στην οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, αλλά και σε επαγγέλματα όπως λογιστές και πολιτικοί μηχανικοί.

Ο υπουργός ανέφερε ότι προτίθεται να αυξήσει τόσο τη γονική άδεια, όσο και την άδεια πατρότητας, ενώ για τη σύνταξη χηρείας των αντρών, είπε ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια για να καλυφθούν τα άτομα που δεν είναι δικαιούχοι, βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Όπως είπε, περίπου 4.300 άντρες δεν λαμβάνουν το σχετικό επίδομα. Βάση υπολογισμών, θα χρειαστεί ένα κονδύλι της τάξης των €35 εκατ. για να καλυφθούν τα άτομα αυτά.