Τριάντα χρόνια μετά τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού στη Δερύνεια, κοντά στην Αμμόχωστο, η μνήμη επιστρέφει στον δρόμο. Δεκάδες μοτοσικλετιστές αναχώρησαν από το λιμάνι της Λεμεσού με προορισμό τον Πειραιά, σε ένα δεκαήμερο οδοιπορικό στην Ελλάδα, αφιερωμένο στους δύο Ελληνοκύπριους που δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996, στη νεκρή ζώνη, κατά τη διάρκεια αντικατοχικών εκδηλώσεων.

Στο λιμάνι της Λεμεσού κατά την αναχώρηση της ομάδας, αποχαιρέτησαν τους μοτοσικλετιστές, ο υπασπιστής του Προέδρου Χριστοδουλίδη Αντισυνταγματάρχης Ανδρέας Πεττεμερίδης και ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Έλλη» , Αντιπλοίαρχος Γιώργος Νάννος. Πεττμερίδης και Νάννος ήταν συμμαθητές στη Σχολή Πολέμου. Ο υπασπιστής του Κύπριου προέδρου Χριστοδουλίδη είναι ενεργό μέλος της ομάδας μνήμης Ισαάκ – Σολωμού εδώ και πολλά χρόνια. και συμμετέχει στις δραστηριότητες των μελών που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Η φρεγάτα «Έλλη» ναυλοχεί στο λιμάνι Λεμεσού έχοντα αντικαταστήσει την φρεγάτα «Κίμων».

Η αποστολή της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ και Σολωμού αποτελείται από περίπου 60 άτομα και 40 μοτοσικλέτες. Τα μέλη της αναχώρησαν με το πλοίο της θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης Λεμεσού – Πειραιά, με στόχο να μεταφέρουν στην Ελλάδα όχι μόνο το μήνυμα της μνήμης, αλλά και το αίτημα για δικαιοσύνη, το οποίο παραμένει ανοιχτό τρεις δεκαετίες μετά.

Σταθμοί με συμβολισμό

Το οδοιπορικό θα περάσει από περιοχές που φέρουν ονόματα συνδεδεμένα με την κατεχόμενη Κύπρο. Πρώτοι σταθμοί είναι η Άνω Κερύνεια Αχαΐας, ο Καραβάς Κυθήρων, η Σαλαμίνα, η Ρόδος και το Καστελλόριζο.

Η επιλογή των σταθμών δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ελεύθερους τόπους της Ελλάδας που παραπέμπουν σε κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, υπενθυμίζοντας ότι η κυπριακή τραγωδία του 1974 δεν είναι ιστορική υποσημείωση, αλλά ανοιχτή πληγή. Σε κάθε σταθμό προγραμματίζονται εκδηλώσεις μνήμης, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα γίνουν και ονοματοδοσίες δρόμων προς τιμήν του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο Καστελλόριζο, λόγω του ακριτικού του χαρακτήρα και του ευρύτερου συμβολισμού του για τον Ελληνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Σπίτι της Κύπρου, με τη συμβολή της Κυπριακής Πρεσβείας, ενώ αντιπροσωπεία των μοτοσικλετιστών αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Παρούσες οι οικογένειες

Στο οδοιπορικό συμμετέχουν η μητέρα του Τάσου Ισαάκ, Τασούλα, η κόρη του Αναστασία και μέλη της οικογένειάς του. Η παρουσία τους δίνει στη διαδρομή ιδιαίτερο βάρος, καθώς η Αναστασία Ισαάκ γεννήθηκε λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του πατέρα της. Την ευχή του για την αποστολή έδωσε και ο πατέρας του Σολωμού Σολωμού, Σπύρος.

Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης, Κυριάκος Γιάγκου, σημείωσε ότι πρόκειται για το τρίτο μεγάλο οδοιπορικό της ομάδας. Το πρώτο είχε ξεκινήσει από το Βερολίνο το 2016, ενώ το 2021 πραγματοποιήθηκε το πρώτο μεγάλο οδοιπορικό στην Ελλάδα. Η φετινή διαδρομή συνδέεται με τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από τις δολοφονίες του Αυγούστου του 1996.

Με την επιστροφή τους στην Κύπρο, οι μοτοσικλετιστές θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, για να επαναφέρουν ενώπιον του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη το αίτημα για ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τους καταζητούμενους για τις δύο δολοφονίες.

Ο Αύγουστος του 1996

Ο Τάσος Ισαάκ δολοφονήθηκε στις 11 Αυγούστου 1996, κατά τη διάρκεια αντικατοχικής εκδήλωσης μοτοσικλετιστών στην περιοχή της Δερύνειας. Είχε εγκλωβιστεί στη νεκρή ζώνη και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από όχλο Τουρκοκυπρίων και μελών των Γκρίζων Λύκων, μπροστά σε μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ και των κατοχικών αρχών.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου 1996, ημέρα της κηδείας του Ισαάκ, ο εξάδελφός του Σολωμός Σολωμού επέστρεψε στην περιοχή της Δερύνειας. Επιχείρησε να κατεβάσει την τουρκική σημαία από ιστό σε φυλάκιο των κατοχικών δυνάμεων και πυροβολήθηκε θανάσιμα. Οι εικόνες της δολοφονίας του μεταδόθηκαν τότε από τηλεοπτικά δίκτυα και χαράχθηκαν στη συλλογική μνήμη Κύπρου και Ελλάδας.

Οι δύο δολοφονίες έγιναν σύμβολο της τουρκικής κατοχής και της ατιμωρησίας που εξακολουθεί να τη συνοδεύει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε το 2008 την Τουρκία υπεύθυνη για παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή, καταλήγοντας ότι οι δύο Ελληνοκύπριοι σκοτώθηκαν από πράκτορες του τουρκικού κράτους και ότι η χρήση βίας δεν δικαιολογούνταν.

Τα εντάλματα που δεν εκτελέστηκαν

Παρά τις αποφάσεις και τα εντάλματα, οι ύποπτοι για τις δολοφονίες παραμένουν ουσιαστικά ατιμώρητοι. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε δοθεί στη Βουλή της Κύπρου, για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ καταζητούνται διεθνώς οκτώ άτομα, ενώ για τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού καταζητούνται πέντε, εκ των οποίων δύο με ερυθρές αγγελίες της Interpol.

Το γεγονός ότι, τριάντα χρόνια μετά, η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυτό το σημείο, δείχνει το όριο ανάμεσα στη μνήμη και στην πολιτική πράξη. Οι εκδηλώσεις, οι πορείες και οι ονοματοδοσίες κρατούν ζωντανή την υπόθεση, η δικαιοσύνη, όμως, παραμένει το ζητούμενο.

Το φετινό οδοιπορικό, με αφετηρία τη Λεμεσό και σταθμούς στην Ελλάδα, επιχειρεί να ενώσει αυτά τα δύο. Τη μνήμη για τους δύο νεκρούς και την απαίτηση να μη μείνει η υπόθεση μόνο σε επετειακές αναφορές. Γιατί οι Ισαάκ και Σολωμού δεν έγιναν σύμβολα επειδή τους τίμησαν μετά θάνατον. Έγιναν σύμβολα επειδή η δολοφονία τους αποκάλυψε, με τον πιο ωμό τρόπο, τι σημαίνει κατοχή, ατιμωρησία και ανοχή απέναντι στη βία.

protothema.gr