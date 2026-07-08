Ανοικτή πρόσκληση σε μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και δημιουργούς για συμμετοχή στο φεστιβάλ «Πάμε Τρόοδος 3» απευθύνουν η Προεδρία της Δημοκρατίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026, στους κήπους της Προεδρικής Κατοικίας Τροόδους, οι οποίοι θα ανοίξουν ξανά για το κοινό.

Η διοργάνωση, πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά, με στόχο τη στήριξη και προβολή της ορεινής Κύπρου, των τοπικών επιχειρήσεων και της παραδοσιακής δημιουργίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Επιχειρήσεις και βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που εμπίπτουν στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων .

. Μικρές επιχειρήσεις και δημιουργοί από όλη την Κύπρο που ασχολούνται με παραδοσιακά χειροτεχνήματα και τέχνες.

Τεχνίτες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το Λευκαρίτικο, το Φυθκιώτικο, η Πιπίλλα, η καλαθοπλεκτική και η κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα πρέπει, όπου εφαρμόζεται, να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή και να την επισυνάψουν στην αίτησή τους.

Για προϊόντα τροφίμων, προβλέπεται ότι θα πρέπει να είναι προσυσκευασμένα και να διατηρούνται στις προβλεπόμενες συνθήκες.

Οι βασικοί όροι συμμετοχής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Θα τηρηθούν αυστηρά οι ώρες άφιξης και αποχώρησης από την εκδήλωση.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των διοργανωτών.

Θα καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των εισπράξεων από τις πωλήσεις προϊόντων σε κοινωφελή σκοπό, ο οποίος θα ανακοινωθεί από τους διοργανωτές.

από τις πωλήσεις προϊόντων σε κοινωφελή σκοπό, ο οποίος θα ανακοινωθεί από τους διοργανωτές. Σε κάθε επιχείρηση ή βιοτεχνία που θα επιλεγεί θα παραχωρηθεί χώρος και βασικός εξοπλισμός για την έκθεση των προϊόντων της.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση την πληρότητα των στοιχείων που θα υποβληθούν, τις απαιτούμενες άδειες, τον τιμοκατάλογο, την περιοχή δραστηριοποίησης και τις κατηγορίες προϊόντων που θα επιλέξουν οι διοργανωτές.

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με χρονολογική σειρά παραλαβής, μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός περιπτέρων που επιτρέπει ο χώρος για την ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eventsfl@presidency.gov.cy, μέχρι τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να αποστέλλονται αναλυτικός τιμοκατάλογος των προϊόντων που θα διατεθούν προς πώληση και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων, όπου απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων στο 22 776440, από τις 08:30 έως τις 14:30.