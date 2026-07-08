Ελαφρώς αυξημένος ήταν τον Ιούνιο του 2026 ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών στην Κύπρο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο εκδόθηκαν 16 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €37.188, έναντι 13 επιταγών αξίας €28.296 τον Ιούνιο του 2025.

Τον Ιούνιο του 2024 είχαν καταχωρηθεί 12 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €13.048.

Τα βασικά στοιχεία

Τον Ιούνιο του 2026 καταχωρήθηκαν 16 ακάλυπτες επιταγές.

Η συνολική τους αξία ανήλθε σε €37.188.

Τον Ιούνιο του 2025 είχαν καταχωρηθεί 13 επιταγές, αξίας €28.296 .

. Τον Ιούνιο του 2024 είχαν καταχωρηθεί 12 επιταγές, αξίας €13.048 .

. Τον Ιούνιο του 2026 καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ 10 πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ για τις καταχωρήσεις στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για εκδότες ακάλυπτων επιταγών, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 καταχωρήθηκαν 25 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €94.551.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταχωρηθεί 50 επιταγές, συνολικής αξίας €84.555.

Οι ακάλυπτες επιταγές της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 αφορούσαν συνολικά 58 πρόσωπα, εκ των οποίων 39 νομικά και 19 φυσικά.

Τον Ιούνιο του 2026, ο αριθμός των προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ ανήλθε σε 10. Από αυτά, τέσσερα αφορούσαν νομικά πρόσωπα, ένα φυσικό πρόσωπο και πέντε φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ 60 πρόσωπα, έναντι 113 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.