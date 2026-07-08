Για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που καλούνται να ολοκληρώσουν αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.

Η ΥΠΑΝ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της ειδικής εκπαίδευσης, με τη μετάβαση σε ένα πραγματικά συμπεριληπτικό σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού, ο κατάλογος διοριστέων, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, η συνέχιση των πολιτικών που ενισχύουν το ψηφιακό σχολείο, την τεχνική εκπαίδευση, την ποιότητα της μάθησης και τις ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.

Οι δηλώσεις της Αθηνάς Μιχαηλίδου

Σήμερα πραγματοποιήσαμε την πρώτη συνάντηση γνωριμίας, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με τη νέα σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. Είχαμε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση για τις προτεραιότητες του Υπουργείου και για τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, με κοινό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της παιδείας του τόπου μας.

Θέλω, καταρχάς, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την απερχόμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για τη συνεργασία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο, με σεβασμό στους θεσμούς και στις διαφορετικές απόψεις, καταφέραμε να προωθήσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές αλλαγές που για χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν:

– η επέκταση της υποχρεωτικής δωρεάν εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών,

– η κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων και η εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης των μαθητών,

– η ψήφιση της νομοθεσίας για τον περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία,

– η δυνατότητα των δημόσιων πανεπιστημίων να προσφέρουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα και η θεσμοθέτηση της λειτουργίας παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο και βεβαίως η νομοθεσία για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου.

Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, εκσυγχρονίζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα και δημιουργούν νέες προοπτικές για τους μαθητές και τους φοιτητές μας. Οι αλλαγές αυτές αποδεικνύουν τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει συνεργασία και κοινός στόχος. Και είναι επιδίωξη μας να κρατήσουμε ισχυρή αυτή τη συνέργεια.

Με το ίδιο πνεύμα προσβλέπουμε τη συνεργασία με τη νέα Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού, ειλικρινούς διαλόγου και παραγωγικής συνεργασίας, γιατί μπροστά μας έχουμε μια ιδιαίτερα απαιτητική μεταρρυθμιστική ατζέντα.

Την περίοδο που ακολουθεί καλούμαστε να ολοκληρώσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της εκπαίδευσης για τις επόμενες δεκαετίες.

Ανάμεσά τους είναι ο εκσυγχρονισμός της ειδικής εκπαίδευσης, με τη μετάβαση σε ένα πραγματικά συμπεριληπτικό σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού, ο κατάλογος διοριστέων, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, η συνέχιση των πολιτικών που ενισχύουν το ψηφιακό σχολείο, την τεχνική εκπαίδευση, την ποιότητα της μάθησης και τις ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.

Είμαι πεπεισμένη ότι στα ζητήματα της παιδείας δεν υπάρχει χώρος για στείρες αντιπαραθέσεις. Υπάρχει χώρος για διαφορετικές προσεγγίσεις, για τεκμηριωμένο διάλογο και για υπεύθυνες αποφάσεις. Η εκπαίδευση αφορά το μέλλον των παιδιών μας και της ίδιας της χώρας και είναι κοινή μας ευθύνη να λειτουργήσουμε συλλογικά και με θετικό πρόσημο

Ως κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τεκμηρίωση, συνέπεια και διαφάνεια, διατηρώντας πάντοτε ανοικτό τον διάλογο με τη Βουλή, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση δεν ανήκουν σε μία κυβέρνηση ή σε ένα πολιτικό κόμμα. Είναι υπόθεση κοινωνίας. Απαιτούν συνέχεια, συνέπεια και ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις. Είμαι αισιόδοξη ότι με τη νέα Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με το ίδιο αίσθημα ευθύνης και με κοινό στόχο μια ποιοτική, σύγχρονη, συμπεριληπτική και ανθεκτική δημόσια εκπαίδευση, αντάξια των παιδιών και των νέων της Κύπρου.