Μέχρι το τέλος του Ιουλίου αναμένεται να έχει στα χέρια της η ΟΕΛΜΕΚ το έγγραφο με τις θέσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το επίμαχο θέμα του συστήματος διορισμού στην Εκπαίδευση. Αυτό ξεκαθάρισε κατά τη συνάντηση της Γραμματείας της οργάνωσης των καθηγητών με την υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου, την περασμένη Παρασκευή. Ερωτηθείς σχετικά ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ανέφερε στον «Φ» πως στο πλαίσιο της συνάντησης αναφέρθηκαν κάποιες εισηγήσεις και θέσεις του Υπουργείου σχετικά με το ζήτημα, ωστόσο δεν κατατέθηκε τίποτα γραπτώς, κάτι που θα γίνει μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, η ΟΕΛΜΕΚ θα τοποθετηθεί για τις θέσεις και τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας, όταν τις λάβει γραπτώς.

Πάντως, από πλευράς Υπουργείου υπάρχει έντονη κινητικότητα για το θέμα αυτό, καθώς το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε από το ίδιο λήγει τον Οκτώβριο. Τότε, έχει αναφέρει ότι θα είναι έτοιμο να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Όσον αφορά στις συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, αναμένεται να συνεχίσουν και τις επόμενες μέρες παρά το γεγονός ότι τα γραπτά κείμενα θα τους υποβληθούν περί τα τέλη Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής, η βασική διαφορά μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών οργανώσεων είναι το κατά πόσον ο κατάλογος διοριστέων πρέπει να καταργηθεί ή όχι (υπενθυμίζεται επίσης, ότι με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτός καταργείται το 2027). Το Υπουργείο στρέφεται προς την κατάργησή του, αλλά επιθυμεί να βρει λύσεις και εναλλακτικές για εκπαιδευτικούς που επηρεάζονται, ενώ οι οργανώσεις προκρίνουν τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων και μετά το 2027.