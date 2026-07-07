Η λεύκανση δοντιών είναι από τις πιο δημοφιλείς αισθητικές οδοντιατρικές θεραπείες, αλλά πολλοί έχουν λανθασμένες προσδοκίες για το αποτέλεσμα. Οδοντίατρος εξηγεί τι μπορεί πραγματικά να επιτύχει η λεύκανση, ποιες αποχρώσεις δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία και γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο για όλους.

Δεν μπορεί να αλλάξει το χρώμα στεφανών, όψεων πορσελάνης, εμφράξεων (σφραγισμάτων) ή άλλων προσθετικών αποκαταστάσεων. Για ασφαλές, προβλέψιμο και φυσικό αποτέλεσμα, ο συνδυασμός επαγγελματικού καθαρισμού και εξατομικευμένης λεύκανσης αποτελεί την ιδανική προσέγγιση για ένα υγιές και λαμπερό χαμόγελο.

Κίτρινα δόντια: Φταίει η ηλικία, το κάπνισμα ή το DNA τελικά;

Η χρωματική απόχρωση των δοντιών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Καταρχάς, την ηλικία. Όσο νεότεροι είμαστε, τόσο πιο φωτεινά είναι συνήθως τα δόντια μας. Με το πέρασμα των χρόνων, η αδαμαντίνη λεπταίνει και γίνεται πιο διαφανής, με αποτέλεσμα να διακρίνεται περισσότερο η φυσικά πιο σκούρα οδοντίνη, κάνοντας τα δόντια να φαίνονται πιο κίτρινα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η κληρονομικότητα. Το DNA καθορίζει το πάχος και τη φυσική απόχρωση της αδαμαντίνης και της οδοντίνης, γι’ αυτό και κάποιοι άνθρωποι έχουν εκ γενετής πιο λευκά δόντια από άλλους.

Τέλος, οι καθημερινές μας συνήθειες επηρεάζουν το χρώμα των δοντιών εξωγενώς. Το κάπνισμα, αλλά και η συχνή κατανάλωση καφέ, τσαγιού και κόκκινου κρασιού, προκαλούν χρωστικές που προσκολλώνται στην επιφάνεια των δοντιών, επιβαρύνοντας το χρώμα τους. Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων εξηγεί γιατί το χρώμα των δοντιών διαφέρει τόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Λεύκανση στο ιατρείο ή στο σπίτι;

Και οι δύο μέθοδοι είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές, όταν εφαρμόζονται υπό την καθοδήγηση του οδοντιάτρου. Η λεύκανση στο ιατρείο προσφέρει άμεσα αποτελέσματα, καθώς χρησιμοποιούνται λευκαντικοί παράγοντες υψηλότερης συγκέντρωσης, οι οποίοι ενεργοποιούνται με ειδικό φως, πάντα με απόλυτη προστασία των ούλων και των μαλακών ιστών.

Η λεύκανση στο σπίτι, με εξατομικευμένους νάρθηκες και ειδικό λευκαντικό gel, είναι πιο σταδιακή, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και διευκολύνει τη διατήρηση του αποτελέσματος στο μέλλον. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε ασθενούς, ενώ ο συνδυασμός των δύο συχνά προσφέρει το καλύτερο και πιο μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Καταστρέφει η λεύκανση το σμάλτο των δοντιών;

Η απάντηση είναι όχι, όταν η λεύκανση πραγματοποιείται σωστά και υπό την επίβλεψη του οδοντιάτρου. Οι λευκαντικοί παράγοντες απελευθερώνουν ενεργό οξυγόνο, το οποίο διεισδύει στην αδαμαντίνη και την οδοντίνη, εξουδετερώνοντας τις ενδογενείς χρωστικές χωρίς να αφαιρεί ή να φθείρει την οδοντική ουσία.

Πριν από κάθε θεραπεία προηγείται πάντα λεπτομερής κλινικός έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα δόντια και τα ούλα είναι υγιή και ότι δεν υπάρχουν τερηδόνες, ρωγμές (cracks), διαρροές σφραγισμάτων ή άλλες καταστάσεις που πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστούν.

Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν παροδική ευαισθησία κατά τη διάρκεια ή μετά τη λεύκανση. Αυτό οφείλεται στην προσωρινή αύξηση της πίεσης μέσα στα οδοντινοσωληνάρια, καθώς το λευκαντικό υλικό διαχέεται στο εσωτερικό του δοντιού για να δράσει στις ενδογενείς χρωστικές. Η ευαισθησία υποχωρεί σύντομα και δεν αποτελεί ένδειξη ότι το σμάλτο ή το δόντι έχει υποστεί βλάβη. Με τη σωστή διάγνωση και εφαρμογή, η λεύκανση αποτελεί μια ασφαλή και επιστημονικά τεκμηριωμένη αισθητική θεραπεία.

Μαγειρική σόδα, λευκαντικές οδοντόκρεμες ή TikTok hacks; Κάνουν τελικά κάτι;

Η σύντομη απάντηση είναι: όχι, δεν μπορούν να λευκάνουν πραγματικά τα δόντια. Η μαγειρική σόδα και οι περισσότερες λευκαντικές οδοντόκρεμες δρουν κυρίως μηχανικά, απομακρύνοντας επιφανειακές χρωστικές. Δεν επηρεάζουν τις ενδογενείς χρωστικές, άρα δεν μπορούν να ανοίξουν το φυσικό χρώμα των δοντιών.

Όσο για τα διάφορα «hacks» που κυκλοφορούν στα social media, πολλά στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και ορισμένα μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην αδαμαντίνη ή ερεθισμό των ούλων. Αν επιθυμείτε πραγματική και ασφαλή λεύκανση, η μόνη επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση είναι η θεραπεία που πραγματοποιείται ή καθοδηγείται από τον οδοντίατρο.

ygeiamou.gr