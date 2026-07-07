Σοβαρή πολιτική κρίση προκαλεί στους Δημοκρατικούς η καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος του Γκράχαμ Πλάτνερ, υποψηφίου του κόμματος για τη Γερουσία στο Μέιν. Μετά το δημοσίευμα του Politico, προβεβλημένα στελέχη και οργανώσεις αποσύρουν τη στήριξή τους, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και δηλώνει ότι εξετάζει τα επόμενα βήματα της εκστρατείας του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίο γυναίκα που διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με τον Πλάτνερ υποστηρίζει ότι το 2021 την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη, παρά τη ρητή άρνησή της.

Κατά την καταγγέλλουσα, το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι της, όταν ο υποψήφιος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Όπως υποστηρίζει, μετά το συμβάν διέκοψε κάθε επαφή μαζί του, ξεκαθαρίζοντάς του ότι η πράξη δεν ήταν συναινετική.

Ο Πλάτνερ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι εξετάζει την πορεία της προεκλογικής του εκστρατείας, αναγνωρίζοντας πάντως ότι οι καταγγελίες δημιουργούν νέα πολιτικά δεδομένα.

Αποσύρονται στηρίξεις από τους Δημοκρατικούς

Η δημοσιοποίηση της καταγγελίας προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στο εσωτερικό των Δημοκρατικών.

Ο Ρο Κάνα ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως οι καταγγελίες για σεξουαλική βία αποτελούν «κόκκινη γραμμή» και καλώντας τον Πλάτνερ να εγκαταλείψει την εκλογική αναμέτρηση. Αντίστοιχη στάση υιοθέτησε και ο Ρούμπεν Γκαλέγκο, ενώ την υποστήριξή της απέσυρε και η πολιτική οργάνωση End Citizens United.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, πιέσεις για αποχώρηση ασκούν και κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών, καθώς η υπόθεση απειλεί να αποσταθεροποιήσει μια κρίσιμη εκλογική μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Το περιθώριο αντικατάστασης στο ψηφοδέλτιο

Παρότι ο Πλάτνερ είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές του Απριλίου, η νομοθεσία του Μέιν επιτρέπει την αντικατάστασή του στο ψηφοδέλτιο, εφόσον αποσυρθεί έως τις 13 Ιουλίου.

Ήδη, έχει ακυρώσει προγραμματισμένες προεκλογικές εμφανίσεις, ενώ στους Δημοκρατικούς έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για πιθανούς αντικαταστάτες. Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται είναι ο πρώην πολιτειακός γερουσιαστής Τρόι Τζάκσον και η υπουργός Εξωτερικών της πολιτείας, Σένα Μπέλοους.

Προηγούμενες αντιπαραθέσεις γύρω από τον Πλάτνερ

Η νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί σε σειρά προηγούμενων αντιπαραθέσεων γύρω από τον Πλάτνερ.

Ο υποψήφιος είχε ήδη δεχθεί έντονη κριτική για παλαιότερες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για τατουάζ που έχει αναγνωριστεί ως ναζιστικό σύμβολο, γεγονότα που είχαν προκαλέσει επιφυλάξεις ακόμη και μεταξύ στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η υπόθεση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την εκλογική μάχη στο Μέιν, μια πολιτεία που θεωρείται κρίσιμη για τις ισορροπίες στη Γερουσία των ΗΠΑ.

protothema.gr