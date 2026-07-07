Το φαινόμενο της ξήρανσης δέντρων δεν περιορίζεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας, ούτε αποτελεί αποτέλεσμα αδράνειας των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά πρόκειται για ένα παγκύπριο φαινόμενο, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις παρατεταμένες ανομβρίες των τελευταίων ετών και τις ολοένα εντονότερες συνθήκες ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, αναφέρει το Τμήμα Δασών.

Σε ανακοίνωση με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις ξηράνσεις, το Τμήμα εξηγεί ότι η παρατεταμένη καταπόνηση έχει αποδυναμώσει τα δέντρα και γενικότερα τη δασική βλάστηση καθιστώντας τα ευάλωτα σε δευτερογενείς προσβολές από ξυλοφάγα έντομα και ασθένειες.

Παράλληλα, επισημαίνει, ορισμένα είδη, όπως η ήμερη πεύκη, τα οποία επιλέχθηκαν και φυτεύθηκαν ορθά με βάση τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο εγκατάστασής τους, ανταποκρίνονται πλέον δυσκολότερα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα στις ξηροθερμικές περιοχές της Αθαλάσσας και της ευρύτερης Λευκωσίας.

Το Τμήμα Δασών σημειώνει ότι εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει την απομάκρυνση των νεκρών και επικίνδυνων δέντρων, την τοποθέτηση παγίδων για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση ξυλοφάγων εντόμων, την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης, καθώς και τη σταδιακή αντικατάσταση των πλέον ευάλωτων ειδών με περισσότερο ανθεκτικά ιθαγενή είδη, όπως η χαρουπιά, ο τρέμιθος, ο δρυς, η σχινιά, το κυπαρίσσι και άλλα είδη που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις σημερινές και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.

Παράλληλα, προωθείται η αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού για την υποστήριξη της βλάστησης και ήδη ξεκίνησε η λειτουργία σχετικού συστήματος άρδευσης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και στην περιοχή του Άρωνα, ενώ κατά τους θερινούς μήνες πραγματοποιούνται, όπου απαιτείται και κατά προτεραιότητα σε πρόσφατες φυτείες, στοχευμένες αρδεύσεις με βυτιοφόρα.

Ο σχεδιασμός του Τμήματος, σημειώνεται, προβλέπει τη σταδιακή επέκταση της χρήσης ανακυκλωμένου νερού και σε άλλα τμήματα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι η Αθαλάσσα αποτελεί από τη φύση της μια ξηρή και άγονη περιοχή και ότι η σημερινή εικόνα της ως ενός από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής, συστηματικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης προσπάθειας του Τμήματος Δασών.

Το Τμήμα Δασών τονίζει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν νέες προκλήσεις στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, στις οποίες ανταποκρίνεται με συνεχή παρακολούθηση, προσαρμογή των δασοκομικών πρακτικών και στοχευμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των δασών για τις επόμενες δεκαετίες.

ΚΥΠΕ