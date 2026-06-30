Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Νέου Χωριού της επαρχίας Πάφου, το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση σμυρίλιου (Flex). Ο χρήστης παραδέχτηκε τη χρήση του εργαλείου και καταχωρήθηκε επίσημη καταγγελία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Τμήμα Δασών απευθύνει έκκληση προς το κοινό να αποφεύγει αυστηρά τη χρήση τέτοιων εργαλείων, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες ή/και δυνατοί άνεμοι.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπενθυμίζει στο κοινό ότι από την 1η Ιουνίου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή άδεια του Διευθυντή, κατά την περίοδο από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, μέσα σε κρατικό δάσος ή εντός της ζώνης των δύο χιλιομέτρων (2 χμ.) από την οροθετική γραμμή του, η χρήση σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, εργαλείου, μηχανήματος, συσκευής ή άλλου εξοπλισμού για κοπή ή συγκόλληση μετάλλων ή άλλων υλικών τα οποία κατά τη χρήση τους προκαλούν θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα και δύναται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά, Καλέστε αμέσως:

1407 (Τμήμα Δασών)

112 (Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης)