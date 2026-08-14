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Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου μέσα σε δύο ημέρες σημειώθηκε στην Αγγλία, αυτή τη φορά στο Έσεξ, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τον εκτροχιασμό άλλης αμαξοστοιχίας, κατά τον οποίο δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

«Αστυνομικοί βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στο σημείο, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Γουίκφορντ, στο Έσεξ, αφού έλαβαν πληροφορίες βάσει των οποίων τα πίσω βαγόνια μιας αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν, παραμένοντας ωστόσο σε οριζόντια θέση», έγραψε στο Χ η αστυνομία.

🇬🇧: Greater Anglia train derails near Wickford, Essex — second southern England rail incident in 24 hours pic.twitter.com/aUqN8AbrUW August 14, 2026

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα αναπτύχθηκαν στην περιοχή, όμως, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, δεν υπάρχουν τραυματίες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου Greater Anglia ανέφερε πως η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη γραμμή που συνδέει το Λονδίνο με το Έσεξ, στην ανατολική Αγγλία.

Χθες, ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο ανάμεσα στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Λούις.

Τρία βαγόνια ανατράπηκαν.

BREAKING:

UPDATE (3)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Aerial footage shows heavy emergency presence and situation after a Greater Anglia passenger train derailed near Wickford, Essex, England. https://t.co/FV1mKLlENg pic.twitter.com/KvjwgB3wJh — Defensive Century (@Def_Century) August 14, 2026

Δύο επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά σε αυτό το ατύχημα, όμως η ζωή τους δεν κινδυνεύει. Δέκαοκτώ άνθρωποι έλαβαν επίσης τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο για λιγότερο σοβαρά τραύματα και σύντομα πήραν εξιτήριο.

skai.gr