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Τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λιους του ανατολικού Σάσεξ, στη Βρετανία.
Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν συρμούς του βαγονιού να έχουν πέσει στο πλάι.
Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι από τον εκτροχιασμό, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Sky News.
Η ίδια πηγή ανέφερε στο Sky News ότι πρόκειται «ουσιαστικά για ελαφρά τραυματίες που μπορούν να περπατήσουν».
Το περιστατικό συνέβη στις 15:54 (τοπική ώρα, 17:54 στην Κύπρο). Επί τόπου έχουν σπεύσει διασώστες.
Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυο με τις γραμμές του τρένου παραμορφωμένες.
Σήμερα είναι στη Βρετανία η πιο θερμή μέρα του φετινού καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 38 βαθμούς.