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Τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λιους του ανατολικού Σάσεξ, στη Βρετανία.

Major incident on the railway in Lewes area train derailed pic.twitter.com/2Qzn3hEAep August 13, 2026

Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν συρμούς του βαγονιού να έχουν πέσει στο πλάι.

Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι από τον εκτροχιασμό, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Sky News.

Η ίδια πηγή ανέφερε στο Sky News ότι πρόκειται «ουσιαστικά για ελαφρά τραυματίες που μπορούν να περπατήσουν».

Το περιστατικό συνέβη στις 15:54 (τοπική ώρα, 17:54 στην Κύπρο). Επί τόπου έχουν σπεύσει διασώστες.

Major train derailment in Lewes, involving a derailed Southern train. #Lewes



Hopefully there are no serious injuries onboard.



(Not my pics) pic.twitter.com/kxVWYa5eyd August 13, 2026

Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυο με τις γραμμές του τρένου παραμορφωμένες.

Σήμερα είναι στη Βρετανία η πιο θερμή μέρα του φετινού καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 38 βαθμούς.

Multiple angles from the Lewes train derailment in Sussex appear to show a significantly bowed section of track beyond the end of the carriages pic.twitter.com/aOzroyUOWq — Henry Lloyd (@henryjlloyd) August 13, 2026

protothema.gr