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Υπό έλεγχο έθεσαν την μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα.

Από την παραλία της Σίβηρης απεγκλωβίστηκαν 481 άτομα με δύο πλωτά του Λιμενικού, δύο πλοία της Πυροσβεστικής, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη και ένα ταχύπλοο πλοίο.

Οι 285 μεταφέρθηκαν στην Σάνη και οι 196 επιβιβάστηκαν στο Speedrunner Jet και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή παραμένουν τρία πλωτά του λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη.

Σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα δοκιμάζεται η Ελλάδα, με τέσσερις μεγάλες φωτιές να έχουν ξεσπάσει και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε Χαλκιδική, Ναυπακτία, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία.

Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενώ μεγάλο μέρος της χώρας θα βρίσκεται στο «πορτοκαλί», με πολύ υψηλό κίνδυνο.

Δύσκολη μάχη στη Χαλκιδική – Εκκενώσεις σε Σίβηρη και Φούρκα

Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η κατάσταση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, όπου πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι και έκαψε πευκοδάσος στην περιοχή της Σίβηρης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ μέσω του 112 εστάλη μήνυμα για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης προς τη Μόλα Καλύβα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Μόλα_Καλύβα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Παράλληλα, δόθηκε εντολή εκκένωσης και για τη Φούρκα, με κατεύθυνση προς τη Σκιώνη.

Στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 122 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με τρία οχήματα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης. Επιχειρούν επίσης τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 41 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.



Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ. Οι φλόγες έχουν φτάσει σε σημεία του οδικού δικτύου και σηκώνονται σε μεγάλο ύψος, καθώς καίνε πυκνή πευκώδη βλάστηση.

Η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα, με κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείπουν προληπτικά την περιοχή.

Η Χαλκιδική βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Εκκένωση στη Μακύνεια Ναυπακτίας

Δεύτερο μεγάλο μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μακύνεια Ναυπακτίας, όπου φωτιά ξέσπασε από νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση.

Στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι κάτοικοι είχαν αρχικά λάβει μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ωστόσο στη συνέχεια δόθηκε εντολή εκκένωσης προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο.

Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλείας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Βαρθολομιό Ηλείας, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Στις φλόγες και η Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και για φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης δύο αεροσκάφη, υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Στο «κόκκινο» η χώρα και την Παρασκευή

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στα ενεργά μέτωπα, καθώς ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται και η Παρασκευή, με τις καιρικές συνθήκες να διατηρούν σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – κατηγορία 5 για:

την Περιφέρεια Αττικής,

τη Βοιωτία και την Εύβοια,

την Αργολίδα και την Κορινθία.

Παράλληλα, σε πολύ υψηλό κίνδυνο – κατηγορία 4 θα βρίσκονται περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η Κρήτη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αχαΐα, η Ηλεία, η Ζάκυνθος, η Φωκίδα, η Φθιώτιδα, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, η Καβάλα, η Θάσος, η Ξάνθη, η Ροδόπη, ο Έβρος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή στις περιοχές όπου προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ συνεχίζονται οι εναέριες περιπολίες επιτήρησης και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Σε μερική επιφυλακή βρίσκεται το προσωπικό στις περιοχές που κατατάσσονται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, εφαρμόζονται μέτρα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δασικές εκτάσεις και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές και ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Με πληροφορίες από iefimerida.gr και protothema.gr