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Λίγες μόλις ημέρες πρόλαβε να χαρεί ο νέος ιδιοκτήτης του το πολυτελές γιοτ των 8 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς το σκάφος κατέληξε στον βυθό της Μεσογείου.Το Angiola II ανατράπηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά του Πόρτο Τσέρβο, στη Σαρδηνία, ανάμεσα στο νησί Καπουτσίνι και το Κάπο Φέρο.

Βίντεο καταγράφει το πολυτελές γιοτ να γέρνει στο πλάι και στη συνέχεια να βυθίζεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με τον κόσμο σε κοντινά σκάφη να παρακολουθεί.

Το μήκους περίπου 30 μέτρων σκάφος είχε παραδοθεί στον Ιταλό ιδιοκτήτη του μόλις τέσσερις ημέρες πριν από το περιστατικό, μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης ανακαίνισης. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, το γιοτ πιθανότατα έχασε την άντωσή του, όταν βλάβη στον κινητήρα προκάλεσε πυρκαγιά στις τσιμούχες στεγανοποίησης, με αποτέλεσμα να εισρεύσει νερό στο εσωτερικό του σκάφους. Ωστόσο, η ακριβής αιτία της εισροής υδάτων και της βύθισης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Επί του σκάφους ο ιδιοκτήτης όταν πήρε φωτιά

‼️ 30m Amer yacht Angiola sinks off the coast of Capo Ferro, Sardinia



The 29.6-metre Amer motor yacht Angiola sank on Tuesday evening, 11 August, in the waters between Poltu Quatu and Porto Cervo, off Capo Ferro on Sardinia's Costa Smeralda.



👀Find out more via:… pic.twitter.com/v3gWh1RNxF August 12, 2026

Ο ιδιοκτήτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, ήταν μεταξύ των 14 ανθρώπων που βρίσκονταν πάνω στο γιοτ όταν αυτό άρχισε να βυθίζεται.

Δώδεκα από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν από άλλο σκάφος που έπλεε σε κοντινή απόσταση, ενώ ο ιδιοκτήτης και ένας φίλος του παρέμειναν πάνω στο γιοτ που βυθιζόταν, περιμένοντας ένα περιπολικό σκάφος, το οποίο τους μετέφερε στο Poltu Quatu. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

iefimerida.gr