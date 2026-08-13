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Την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου συζήτησαν την Πέμπτη ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, και ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, Δημήτρης Σκουρίδης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης για τον τουρισμό, η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.

Το σχέδιο «Έξυπνος Τουρισμός 2032»

Η ομάδα του Επικεφαλής Επιστήμονα παρουσίασε το σχέδιο «Έξυπνος Τουρισμός 2032: Η Κυπριακή Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης». Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δημόσια διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική ΤΝ, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου.

Κεντρικός στόχος είναι η ανάδειξη της Κύπρου σε «Ζωντανό Εργαστήριο» καινοτομίας, όπου οι τεχνολογίες αιχμής θα συνδυάζονται με την κυπριακή φιλοξενία.

Η στρατηγική βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

την έξυπνη τουριστική υποδομή ,

, τον έξυπνο σχεδιασμό και τη διαχείριση προορισμών,

την ενδυνάμωση του ψηφιακού ταξιδιώτη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται παράλληλα στις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς αλλάζει η ΤΝ το τουριστικό προϊόν

Ο Κώστας Κουμής επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη επιφέρει αισθητές αλλαγές σε βασικές λειτουργίες του τουρισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναζήτηση πληροφοριών, η οργάνωση ταξιδιών, η εξατομίκευση υπηρεσιών και η ψηφιακή προβολή των προορισμών.

Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Τουρισμού επιδιώκουν την πλήρη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία με την ομάδα του Επικεφαλής Επιστήμονα.

Βασικές επιδιώξεις είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας που προσφέρεται στους επισκέπτες.

Κάλεσμα συμμετοχής στη διαβούλευση

Το Υφυπουργείο Τουρισμού θεωρεί αναγκαία την πλήρη ενημέρωση του τουριστικού οικοσυστήματος για τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Κάλεσε, επομένως, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση και να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες ψηφιακές εφαρμογές.

Η υιοθέτηση λύσεων ΤΝ εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ποιοτικότερων και περισσότερο εξατομικευμένων υπηρεσιών, καθώς και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και προβολή της Κύπρου ως προορισμού.

ΚΥΠΕ