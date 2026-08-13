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Αμετάβλητος στο 1,6% παρέμεινε στο τέλος Μαΐου 2026 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) του κυπριακού τραπεζικού τομέα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαΐου 2026.

Ο δείκτης υπολογίζεται βάσει της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και περιλαμβάνει δάνεια και προκαταβολές προς κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.

Οριακή αύξηση της κάλυψης

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας παρουσίασε οριακή βελτίωση, καθώς αυξήθηκε στο 63% τον Μάιο, από 62,9% τον Απρίλιο του 2026.

Η αύξηση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα υποδηλώνει ελαφρώς υψηλότερη κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων από τις προβλέψεις που έχουν σχηματίσει τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στα €800 εκατ. οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις

Οι συνολικές χορηγήσεις που είχαν αναδιαρθρωθεί ανέρχονταν στο τέλος Μαΐου σε €800 εκατ.

Από αυτές, χορηγήσεις ύψους €300 εκατ. εξακολουθούσαν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα.