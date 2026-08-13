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Αμφιβολίες για το κατά πόσο δικαιολογούνται τα σημερινά επίπεδα των λιανικών τιμών των καυσίμων στην Κύπρο εκφράζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, με τον πρόεδρό του, Μάριο Δρουσιώτη, να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά».

Ο Σύνδεσμος δεν αμφισβητεί ότι οι τελευταίες αυξήσεις συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέτει, ωστόσο, ερωτήματα για το κατά πόσο οι διεθνείς εξελίξεις δικαιολογούν το ύψος στο οποίο έχουν φθάσει οι τιμές ή εάν αυτές θα έπρεπε να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σχεδόν 50% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε ο κ. Δρουσιώτης για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου, από €0,950 την 1η Μαρτίου σε €1,438 το λίτρο.

Πρόκειται για αύξηση 48,8 σεντ ή περίπου 50% ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι για την πλήρωση δεξαμενής χωρητικότητας 1.000 λίτρων, ένα νοικοκυριό χρειάζεται σήμερα περίπου €488 περισσότερα σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

«Γι’ αυτό μας ανησυχεί από τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης και θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πλησιάζει ο Νοέμβριος, όταν τα νοικοκυριά θα χρειαστεί να γεμίσουν τις δεξαμενές τους.

Στο €1,595 η βενζίνη και στο €1,796 το πετρέλαιο κίνησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, από την 1η Μαρτίου έως τις 13 Αυγούστου 2026, η τιμή της βενζίνης 95 αυξήθηκε από €1,315 σε €1,595 το λίτρο.

Κατά την ίδια περίοδο, η τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέβηκε από €1,413 σε €1,796 το λίτρο.

Οι αυξήσεις αντιστοιχούν περίπου σε 21% για τη βενζίνη και 26% για το πετρέλαιο κίνησης. Ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε ότι στα συγκεκριμένα ποσοστά δεν περιλαμβάνεται η επιδότηση των 8,3 σεντ, υποστηρίζοντας ότι χωρίς αυτήν οι αυξήσεις θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες.

Ζητεί στοιχεία για τον έλεγχο των τιμών

Ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι οι αυξήσεις δημιουργούν «εύλογες υποψίες ότι δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος στις τιμές των καυσίμων».

Όπως είπε, ο Σύνδεσμος έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι οι τιμές βρίσκονται σε λογικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που λαμβάνει είναι ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί τις τιμές και τις κρίνει λογικές, ενώ όταν ζητούνται αναλυτικότερα δεδομένα αναφέρεται ότι αυτά είναι εμπιστευτικά.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου αντέτεινε ότι δεν είναι όλα τα δεδομένα εμπιστευτικά, υποστηρίζοντας ότι περίπου το 30%-40% των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των τιμών θα μπορούσε να δοθεί στον Σύνδεσμο.

Τι καταγγέλλει για την επιδότηση

Ο κ. Δρουσιώτης αναφέρθηκε και στην εφαρμογή της επιδότησης καυσίμων στις αρχές Απριλίου. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου, 19 πρατήρια δεν μείωσαν καθόλου τις τιμές τους κατά τα 8,3 σεντ της επιδότησης, ενώ άλλα 97 προχώρησαν σε μικρότερη μείωση.

Ανέφερε, επίσης, ότι περίπου δέκα ημέρες αργότερα, όταν μία εταιρεία πετρελαιοειδών ανακοίνωσε αύξηση στην τιμή της βενζίνης, 22 πρατήρια που δεν ανήκαν στη συγκεκριμένη εταιρεία αύξησαν επίσης τις τιμές τους.

Ο Σύνδεσμος είχε ζητήσει να διευκρινιστεί κατά πόσο η μη πλήρης μεταφορά της επιδότησης στους καταναλωτές συνιστούσε αδίκημα.

Όπως ανέφερε ο κ. Δρουσιώτης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρέπεμψε αρχικά το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνέχεια, το ζήτημα επανήλθε στην Υπηρεσία, η οποία ενημέρωσε ότι δεν προέκυπτε αδίκημα.

«Αυτά είναι ατράνταχτα παραδείγματα ότι είτε δεν παρακολουθούνται οι τιμές είτε παρακολουθούνται και κάποιος κάνει τα στραβά μάτια», υποστήριξε.

«Να καθησυχάσουν τους καταναλωτές με στοιχεία»

Ερωτηθείς εάν θεωρεί αδικαιολόγητη την αύξηση των τιμών από τον Μάρτιο, ο κ. Δρουσιώτης επανέλαβε ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά με τις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο».

Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να καθησυχάσουν τους καταναλωτές, δημοσιοποιώντας στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι οι τιμές διαμορφώνονται σε εύλογα επίπεδα.

Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή είχαν δηλώσει πως οι τιμές θα παρακολουθούνταν στενά και πως δεν θα γινόταν ανεκτή οποιαδήποτε ατασθαλία.

Ο ίδιος υποστήριξε, ωστόσο, ότι τα στοιχεία του Συνδέσμου δείχνουν πως η παρακολούθηση δεν ήταν αποτελεσματική.

«Αν δεν διασφαλίσεις ότι η επιδότηση θα καταλήξει οπωσδήποτε στον καταναλωτή, για ποιον λόγο δίνεις επιδότηση; Για να καταλήξει στα ταμεία των πρατηρίων πετρελαιοειδών ή δεν ξέρω πού αλλού;», διερωτήθηκε.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών υποστήριξε ότι δεν διακρίνει πρόθεση εκ μέρους της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου να ελέγξουν αποτελεσματικά τις τιμές.

«Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορούν ή επειδή δεν θέλουν. Ας μας το απαντήσουν», ανέφερε.