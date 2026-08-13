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Με αιχμές για προσπάθεια ανατροπής της εικόνας γύρω από τις ευθύνες για τη φονική έκρηξη στο Μαρί τοποθετήθηκε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης, γιος του Αρχιπλοίαρχου Ανδρέα Ιωαννίδη, παραπέμποντας στα ευρήματα του πορίσματος Πολυβίου και προαναγγέλλοντας νέες ανακοινώσεις από συγγενείς των πεσόντων.

Σε ανάρτησή του ο Νικόλας Ιωαννίδης κάνει λόγο για «μεθοδευμένη προσπάθεια από συγκεκριμένους κύκλους» για απόσειση των ευθυνών της Κυβέρνησης Χριστόφια σε σχέση με τη φονική έκρηξη στο Μαρί, καθώς και για «αγιοποίηση» του Κώστα Παπακώστα.

Όπως αναφέρει, οι συγγενείς των πεσόντων παρακολουθούν στενά τις συγκεκριμένες ενέργειες και θα επανέλθουν με ανακοινώσεις.

«Ασφαλώς, γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας θυμάται πολύ καλά τους υπευθύνους», σημειώνει, παραπέμποντας στη συνέχεια στις σελίδες 610-611 του πορίσματος Πολυβίου.

Στα αποσπάσματα που παραθέτει γίνεται λόγος για «πολύ σοβαρές ευθύνες», θεσμικές και προσωπικές, του τότε Υπουργού Άμυνας και του τότε Υπουργού Εξωτερικών, ενώ επισημαίνεται ότι «η κύρια ευθύνη» ανήκει στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το απόσπασμα του πορίσματος που επικαλείται, στον Πρόεδρο καταλογίζεται «η μεγίστη ευθύνη για την ανεπάρκεια, την αμέλεια και την ολιγωρία που επιδείχθηκαν», καθώς και «σοβαρότατες προσωπικές ευθύνες για το τραγικό συμβάν και τις συνέπειές του».