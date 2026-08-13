Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο στόχαστρο εμπρηστικής ενέργειας φαίνεται να τέθηκε 62χρονος Ελληνοκύπριος σύμβουλος επιχειρήσεων στη Λεμεσό, καθώς άγνωστα πρόσωπα έθεσαν φωτιά στο πολυτελές όχημα εταιρείας του, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με τον 62χρονο να αντιλαμβάνεται το περιστατικό και να καταφέρνει να την σβήσει χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Με το πρώτο φως της ημέρας, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού μετέβησαν στη σκηνή και πραγματοποίησαν επιτόπιες εξετάσεις. Οι ανακριτές της υπόθεσης προχώρησαν στη λήψη δειγμάτων, ενώ περισυνέλεξαν και διάφορα τεκμήρια, τα οποία αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί το υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που βρίσκονται στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν καταγραφεί ύποπτες κινήσεις πριν ή κατά την εκδήλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο 62χρονος, σε κατάθεσή του στην Αστυνομία, ανέφερε ότι δεν υποψιάζεται κανέναν και ότι δεν έχει διαφορές με οποιοδήποτε πρόσωπο. Μάλιστα, φέρεται να υποβάθμισε το περιστατικό, αναφέροντας στους ανακριτές ότι ενδεχομένως να πρόκειται για νεαρούς οι οποίοι προβαίνουν σε παραβατικές ενέργειες.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο αριστερό μπροστινό ελαστικό του οχήματος.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις της Πυροσβεστικής έδειξαν ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με την χρήση εύφλεκτης ύλης. Οι Αρχές αναμένουν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων στα δείγματα και τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από τη σκηνή.