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Δεν αποδίδονται ποινικές ευθύνες στο πόρισμα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 27 Ιουλίου στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Εθνικής Φρουράς. Η φωτιά επεκτάθηκε σε μεγάλη έκταση, απείλησε τις κοινότητες Αγία Άννα και Ψευδά και κατέκαψε περίπου 120 εκτάρια γης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το πόρισμα καταλογίζει πειθαρχικές ευθύνες σε στελέχη της Εθνικής Φρουράς, σε σχέση με αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Εκτός του πεδίου της διερεύνησης έμειναν ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός του ΓΕΕΦ, καθώς ο ερευνών Ταξίαρχος, Σάββας Στεφάνου, δεν είχε αρμοδιότητα να ελέγξει τις ενέργειές τους. Πρόκειται για αξιωματούχους που διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει την παύση τους, σε συνεννόηση με τον υπουργό Άμυνας.

Το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία είτε σήμερα είτε αύριο. Λόγω, ωστόσο, της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου, ουσιαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση τοποθετούνται χρονικά την επόμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πόρισμα, οι θερμοκρασίες στο Καλό Χωριό κατά το χρόνο εκδήλωσης της φωτιάς βρίσκονταν κάτω από το όριο των 38 βαθμών, το οποίο ισχύει για τη χρήση των πεδίων βολής.