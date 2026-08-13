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Υπό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 12:30, σε δύσβατη περιοχή, στην τοποθεσία Άγιος Βατζερός της κοινότητας Μαραθούντας, στην επαρχία Πάφου.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 13:50 μ.μ. αφού έκαψε συνολική έκταση 6 εκταρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση, συμπεριλαμβανομένου και ενός ιδιωτικού γεωργικού τεμαχίου με αμυγδαλιές.
Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο δεν απείλησε την κοινότητα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 άτομα του Τμήματος Δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα καδενοφόρο.
Επιπρόσθετα, στην κατάσβεση συνέβαλαν και 16 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ένα καδενοφόρο και ένα βυτιοφόρο.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.