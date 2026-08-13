Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με αφορμή τη μαζική εξόρμηση των πολιτών στην ύπαιθρο και τα δάση για τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου, οι αρμόδιες αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το κίνδυνο πρόκλησης δασικών πυρκαγιών από ανθρώπινες δραστηριότητες, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση και υπευθυνότητα.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να υποδεχθεί το κοινό που θα επισκεφθεί τα δάση της χώρας τις εορταστικές ημέρες, διασφαλίζοντας την ασφαλή απόλαυση της φύσης. Παράλληλα, το Τμήμα απευθύνει θερμότατη έκκληση για σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι οι πυρκαγιές που οφείλονται σε ανθρώπινες ενέργειες αποτελούν διαχρονικά σοβαρή απειλή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κάρβουνων για το ψήσιμο. Οι πολίτες καλούνται να ανάβουν κάρβουνα αποκλειστικά σε ειδικά διαμορφωμένους και ασφαλείς χώρους, να αποφεύγουν το άναμμα ξύλων και να βεβαιώνονται ότι κάθε εστία φωτιάς έχει σβήσει πλήρως μετά το πέρας του ψησίματος. Επίσης, οι ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών που αναθέτουν καθαρισμό αυλής σε τρίτους οφείλουν να τους αποτρέπουν από κάθε καύση χόρτων ή κλαδιών.

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι από την 1η Ιουνίου έως την 30η Σεπτεμβρίου απαγορεύεται, χωρίς γραπτή άδεια του Διευθυντή, η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα εντός κρατικού δάσους ή σε ζώνη δύο χιλιομέτρων από αυτό. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη αναμμένων αποτσίγαρων σε δασικές και αγροτικές περιοχές, ενώ το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους εκδρομικούς χώρους. Η απόρριψη σκουπιδιών στο δάσος απαγορεύεται.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το 1407 (Τμήμα Δασών) ή το 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα «Η προστασία των δασών είναι ευθύνη όλων μας».

ΚΥΠΕ