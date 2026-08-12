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Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της Αστυνομίας για την πυρκαγιά στο Καλό Χωριό της επαρχίας Λάρνακας, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδούλου, ανέφερε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ολοκληρωθεί και ότι ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε σήμερα στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Όπως σημείωσε, ο φάκελος αναμένεται να σταλεί εντός των ημερών στη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα μελετήσει τα στοιχεία και θα αποφανθεί για τα επόμενα βήματα.

ΚΥΠΕ