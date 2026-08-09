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Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, απέφυγε την Κυριακή να τοποθετηθεί επί του περιεχομένου του πορίσματος για την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Όπως ανέφερε, έχει μελετήσει σχεδόν ολόκληρο το πόρισμα και αναμένεται να ολοκληρώσει την ανάγνωσή του μέχρι τη Δευτέρα, εξετάζοντάς το με ιδιαίτερη προσοχή.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του εθνικού μνημοσύνου, στον Παχύαμμο, για τους πεσόντες κατά τις μάχες της Τηλλυρίας του 1964, και ερωτηθείς σχετικά με το πόρισμα για την πυρκαγιά, ο κ. Πάλμας υπενθύμισε πως του το παρέδωσε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς την περασμένη Παρασκευή.

Επεσήμανε πως παρόλο που το έχει μελετήσει σχεδόν ολόκληρο δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο επί του θέματος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική ανάκριση από μέρους της Αστυνομίας.

«Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο γύρω από αυτό», ανέφερε, αναφέροντας ότι οτιδήποτε άλλο λεχθεί αυτή τη στιγμή ενδέχεται να δημιουργήσει «κάποιο πρόβλημα ή μερικά προβλήματα» στη διεξαγωγή της ποινικής έρευνας.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, θα πρέπει να αναμένεται η ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας, που θα κοινοποιηθεί στη συνέχεια στη Νομική Υπηρεσία.

Όταν και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία «για οτιδήποτε προκύπτει και αφορά στα ζητήματα που άπτονται της πειθαρχικής έρευνας», τα οποία έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά, το Υπουργείο θα τοποθετηθεί, ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν έχει ξεχωρίσει κάποια σημεία από το πόρισμα, ο κ. Πάλμας είπε πως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ξεχωρίζουν. Ωστόσο, όπως ανέφερε, θα παραμείνει σταθερός και συνεπής στη θέση του ότι δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο για την ώρα.

ΚΥΠΕ