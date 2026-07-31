«Η αποκάλυψη ότι η καταστροφή πυρομαχικών στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, κατά τη διάρκεια της οποίας προκλήθηκε η πυρκαγιά στη Λάρνακα, αποτελούσε μέρος προγραμματισμένης άσκησης που είχε εγκριθεί από την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς και πραγματοποιήθηκε παρουσία Αμερικανών στρατιωτικών, εγείρει σοβαρά ερωτήματα», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ το οποίο καλεί τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα «να αναλάβει έμπρακτα την ευθύνη του».

«Ο υπουργός Άμυνας είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος και δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες του μέσω της κάλυψης που επιχειρεί να του παράσχει σήμερα η στρατιωτική ηγεσία», υποστηρίζει το κόμμα της Αριστεράς.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

Η αποκάλυψη ότι η καταστροφή πυρομαχικών στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού κατά την οποία προκλήθηκε η πυρκαγιά στη Λάρνακα ήταν μέρος προγραμματισμένης άσκησης εγκεκριμένης από την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς, στην παρουσία μάλιστα Αμερικανών στρατιωτικών εγείρει αμείλικτα ζητήματα.

Ο Υπουργός Άμυνας είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος και δεν διασώζεται από την κάλυψη που επιχειρεί να του δώσει σήμερα η στρατιωτική ηγεσία. Άραγε, προτού κάνει τις προχθεσινές πομπώδεις δηλώσεις, ρίχνοντας άδικα την ευθύνη στο Τάγμα, ο κ. Πάλμας δεν είχε μιλήσει με την στρατιωτική ηγεσία για να ενημερωθεί ότι η άσκηση ήταν εγκεκριμένη από την ίδια; Ή μήπως, ήταν εξ αρχής ενήμερος για την άσκηση και έλεγε ψέματα δημοσίως για να καλύψει και να συγκαλύψει εαυτούς και αλλήλους; Δεν προβλέπεται άλλωστε η ενημέρωση του Υπουργού για την πραγματοποίηση ασκήσεων με συμμετοχή ξένων στρατιωτικών; Και ποιος τελικά επέτρεψε τη διενέργεια καταστροφής πυρομαχικών σε αυτές τις κλιματικές συνθήκες που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς;

Το σίγουρο πάντως είναι ότι μπροστά στον κίνδυνο και την καταστροφή που υπέστησαν οι πυρόπληκτες κοινότητες, ο κ. Πάλμας δεν είχε έγνοια την αλήθεια και την ειλικρίνεια, αλλά να καλύψει τον εαυτό του και την κυβέρνησή του και δεν δίστασε να ενοχοποιήσει άδικα το Τάγμα και τη Διοίκησή του που εκτελούσαν εντολές. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, ο κ. Πάλμας καλείται να συναισθανθεί την ευθύνη του και να την αναλάβει.