Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία υψηλή θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση, με αριθμό 42, θα ισχύει το Σάββατο 1η Αυγούστου, από τις 14:00 έως τις 16:30.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και περίπου στους 32 βαθμούς στις ψηλότερες ορεινές περιοχές.

Η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά θαλάσσιοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα βόρεια, στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:

Μέγιστη Θερμοκρασία Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχετική Υγρασία

Λευκωσία: 41°C 23°C 17%

Αεροδρόμιο Λάρνακας: 36°C 24°C 42%

Λεμεσός: 35°C 21°C 53%

Αεροδρόμιο Πάφου: 31°C 23°C 73%

Φρέναρος: 37°C 25°C 47%

Πρόδρομος: 32°C 20°C 29%

Πόλις Χρυσοχούς: 32°C 22°C 66%