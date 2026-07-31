Στην απόλυση του αντιπροέδρου και εκπροσώπου Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Γιώργου Μαλτέζου, προχώρησε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η απόλυσή του ήρθε μετά από μια σειρά γεγονότων στις Φυλακές και μετωπική σύγκρουση της συντεχνίας Ισότητα με τον υπουργό Δικαιοσύνης για μια σειρά θεμάτων που αφορούσαν την ασφάλεια, τα πρωτόκολλα, την υποστελέχωση του Τμήματος και τη δίωξη του συντεχνιακού.

Αποτέλεσμα ήταν να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία κατά του κ. Μαλτέζου για μια σειρά γεγονότων που αφορούσαν στην απουσία του από την εργασία για συνδικαλιστικούς λόγους, παρά τις επιστολές για παραχώρηση στον ίδιο συγκεκριμένων ωρών και ημερών άδειας για να ασκεί τα συνδικαλιστικά του καθήκοντα.

Η απόφαση για απόλυσή του λήφθηκε από τον υπουργό καθ’ ότι ο κ. Μαλτέζος περιλαμβάνεται στο προσωπικό αορίστου χρόνου.

Η «κόντρα» Ισότητας και Υπουργείου Δικαιοσύνης είχε πάρει τους τελευταίους μήνες διαστάσεις, με τη συντεχνία να προχωρεί σε καταγγελία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αρχή κατά της Διαφθοράς με ισχυρισμούς κατά λειτουργών των φυλακών.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου

Σε σχέση με τον τερματισμό της απασχόλησης δεσμοφύλακα αορίστου χρόνου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρινίζει ότι η σχετική απόφαση λήφθηκε κατόπιν ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας, στη βάση του πορίσματος της πειθαρχικής έρευνας και της αξιολόγησης του συνόλου των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, διαπιστώθηκε επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση προς υπηρεσιακές οδηγίες και αποφάσεις της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω δεσμοφύλακας απουσίαζε συστηματικά από τα καθήκοντά του κατά συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής, παρά τις επανειλημμένες γραπτές και προφορικές υποδείξεις που του είχαν γίνει.

Οι εν λόγω απουσίες επηρέασαν τη στελέχωση και την κατανομή των υπηρεσιακών βαρδιών, επιβάρυναν το υπόλοιπο προσωπικό και δημιούργησαν δυσχέρειες στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Φυλακών.

Με βάση τα ευρήματα της πειθαρχικής έρευνας, κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστούσε σοβαρή παράβαση των υπηρεσιακών υποχρεώσεων του δεσμοφύλακα, καθώς και επαναλαμβανόμενη άρνηση συμμόρφωσης προς νόμιμες οδηγίες της διοίκησης, γεγονός που επηρέαζε την πειθαρχία και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Κατόπιν αυτών, και ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αποφάσισε τον τερματισμό της απασχόλησης του συγκεκριμένου δεσμοφύλακα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της πειθαρχίας, της ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού και της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τμήματος Φυλακών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.