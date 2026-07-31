Μία νέα ψηφιακή υπηρεσία θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για τις επικίνδυνες οικοδομές της επαρχίας Λευκωσίας.

Το ψηφιακό μητρώο περιλαμβάνει τις οικοδομές που έχουν κηρυχθεί από τον ΕΟΑ Λευκωσίας ως επικίνδυνες ή ως χρήζουσες επισκευής παρουσιάζοντας τα στοιχεία ομαδοποιημένα σε αστικές περιοχές και κοινότητες της υπαίθρου. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και ανάλυσης των στοιχείων ανά διοικητική περιοχή, καθώς και περιήγησης στον διαδραστικό χάρτη.

Ο Τομέας Επικίνδυνων Οικοδομών του ΕΟΑ Λευκωσίας διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και αξιολογεί τόσο τις οικοδομές που είχαν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες ή χρήζουσες επισκευής από τις πρώην αρμόδιες Αρχές (Δήμους και Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας) και οι οποίες παραδόθηκαν στον ΕΟΑ Λευκωσίας στις 30 Απριλίου 2025, όσο και οποιεσδήποτε νέες περιπτώσεις.

Σήμερα, το ενεργό μητρώο παρουσιάζει συνολικά 712 οικοδομές, εκ των οποίων 657 έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες και 55 ως χρήζουσες επισκευής. Από αυτές, 310 βρίσκονται σε αστικές περιοχές και 402 σε κοινότητες της υπαίθρου, καλύπτοντας συνολικά 72 διοικητικές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας.

Σημειώνεται ότι, το μητρώο είναι δυναμικό και επικαιροποιείται αυτόματα κάθε φορά που προκύπτουν νέα δεδομένα, διασφαλίζοντας την έγκυρη και συνεχή ενημέρωση των πολιτών.

Το ενεργό μητρώο και ο διαδραστικός χάρτης των επικίνδυνων οικοδομών είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, καθώς και απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ndlgo.org.cy/wp-content/uploads/2026/07/EOA_Landing_Epikindynes_Oikodomes.html

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΕΟΑ Λευκωσίας αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού, προς ενημέρωση των πολιτών διασφαλίζοντας τη δημόσια ασφάλεια και διαφάνεια ενώ ταυτόχρονα, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού στον τομέα της διαχείρισης επικίνδυνων οικοδομών.