Με τη λειτουργία του ο ΕΟΑ Λευκωσίας παρέλαβε 325.000 φυσικούς φακέλους, τους οποίους αρχειοθέτησε ενώ παρέλαβε άλλους 1.644 φυσικούς φακέλους επικίνδυνων οικοδομών, δίχως δομή και προϋπολογισμό, με τον πρόεδρό του Οργανισμού κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη να εκφράζει τη θέση, πως από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1/7/2024) διεκπεραιώθηκε τεράστιος όγκος εργασίας προς όφελος του πολίτη.

Ο κ. Γιωρκάτζης επικαλούμενος επίσημα στοιχεία, ανέφερε στον «Φ» πως οι άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν, σε παγκύπρια κλίμακα, αυξήθηκαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 44% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία στοιχεία, το 2025 ο ΕΟΑ Λευκωσίας εξέδωσε συνολικά 3.170 οικοδομικές άδειες, αριθμός που αποτελεί μία από τις υψηλότερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας και αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας.

Σημείωσε επίσης, πως η επίδοση του 2026 (μέχρι σήμερα) στον τομέα αδειοδότησης αποτελεί την δεύτερη καλύτερη επίδοση από το 2003, υστερώντας μόνο σε σχέση με το 2006.

Σύμφωνα με τον κ Γιωρκάτζη, ενδεικτικά της προόδου της διεύθυνσης αδειοδότησης εντός της διετίας που πέρασε είναι και τα ακόλουθα:

-Υλοποιήθηκε η συνένωση της αδειοδότησης της ανάπτυξης, από τις 12 κατακερματισμένες Πολεοδομικές και Οικοδομικές αρχές σε μια ενιαία Αρχή Αδειοδότησης στην οποία απασχολούνται 120 άτομα εκ των οποίων οι 75 δραστηριοποιούνται αποκλειστικά με την έκδοση αδειών.

-Τον Ιούλιο του 2024 εκδόθηκαν 177 πολεοδομικές και μόλις 39 οικοδομικές άδειες ενώ τον περασμένο Ιούνιο εκδόθηκαν 544 Πολεοδομικές και 986 οικοδομικές άδειες.

-Από την 01/07/2024 μέχρι τις 30/06/2026 υποβλήθηκαν 10.049 έγκυρες πολεοδομικές και 15.236 έγκυρες οικοδομικές άδειες.

-Με βάση αυτά τα αριθμητικά δεδομένα, στην παρούσα φάση, παραμένουν σε εκκρεμότητα 2.588 πολεοδομικές και 6.172 οικοδομικές άδειες.

Περαιτέρω ο κ. Γιωρκάτζης υποδεικνύει, ότι ποσοστό 8,9% των προαναφερθέντων αριθμών αφορούν τις αιτήσεις της «Ταχείας Αδειοδότησης» που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5% επί των συνολικών αιτήσεων.

«Ως αριθμοί, είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικοί καθώς επιβαρύνουν σημαντικά τον οργανισμό, αφού στην ουσία χρειάζεται περισσότερος χρόνος συνολικά για την εξέταση μιας αίτησης «ταχείας αδειοδότησης» στην οποία προστίθεται και ο επιτόπιος έλεγχος», σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι 2.588 εκκρεμούσες πολεοδομικές άδειες θα μπορούσαν να είναι μειωμένες κατά 1.000 εάν ο ΕΟΑ δεν εκαλείτο να διαχειριστεί τις περίπου 1.000 αιτήσεις Πολεοδομικής Αμνηστίας, οι οποίες επιβάρυναν σημαντικά, τη λειτουργία του οργανισμού και καθυστέρησαν τον έλεγχο εκκρεμούσων αιτήσεων.

Όπως εξήγησε, σήμερα εκδίδονται περισσότερες άδειες σε σχέση με τις άδειες που υποβάλλονται στον Οργανισμό. Όπως αναφέρει, τα στοιχεία δείχνουν ότι, ο ρυθμός έκδοσης πολεοδομικών αδειών έφτασε στο 101% και οικοδομικών, στο 112%.

Παρόλον ότι ο κ. Γιωρκάτζης αποτιμά θετικά το όλο έργο το οποίο παράγει ο Οργανισμός, θεωρεί (αφήνοντας και αιχμές) πως τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν κατά αποτελεσματικότερο τρόπο εφόσον:

· Γίνει καλύτερος προγραμματισμός από όλους τους φορείς σε συνεργασία με τους ΕΟΑ για να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η συνεχής και απροειδοποίητη έκδοση νέων διαταγμάτων και οδηγιών που θέτουν μεταξύ άλλων νέες «προτεραιότητες» στην σειρά εξέτασης των πολεοδομικών και οικοδομικών αιτήσεων, δυσκολεύοντας την διοίκηση της Διεύθυνσης στην οριοθέτηση στόχων και την αξιολόγηση του προσωπικού.

· Προχωρήσει η επιβεβλημένη τροποποίηση και εκσυγχρονισμός του λογισμικού «Ιππόδαμος» με την ένταξη όλων των Υπηρεσιών με τις οποίες ο νόμος προβλέπει να διαβουλεύεται ο ΕΟΑ (Τμήμα Περιβάλλοντος, ΑΗΚ κλπ.), κατά την διαδικασία αδειοδότησης, όπως και η αναβάθμιση του, το κόστος της οποίας ανέρχεται στα €8 εκατ.

· Προχωρήσει η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων που έχουν παραληφθεί.

· Εφαρμοστούν ουσιαστικά μέτρα «ταχείας αδειοδότησης» όπως είναι, η ενοποίηση πολεοδομικής κι οικοδομικής άδειας.

· Εκτός από την ψηφιοποίηση της διαδικασίας επιβάλλεται να εκσυγχρονιστεί το σύστημα διαβουλεύσεων, μέσω ετοιμασίας θεσμοθετημένου καταλόγου με τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις και χρονικό πλαίσιο.

· Εφόσον δρομολογηθεί η δημιουργία Μητρώου μελετητών με σκοπό την δημιουργία συνθηκών τεχνικής επάρκειας κι εμπειρίας των μελετητών.

· Εάν προχωρήσει η απλοποίηση, η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός, αλλά και η ενοποίηση των νομοθεσιών, και η δημιουργία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου, όπως και το αίτημα (του ΕΟΑ) για εισαγωγή μιας επιπρόσθετης πρόσκαιρης πολεοδομικής αρχής.

Κωδικοποιώντας αυτές τις παραμέτρους εκτιμούμε ότι με την εφαρμογή τους, θα προκύψουν οι συνθήκες για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, κατέληξε ο κ. Γιωρκάτζης.