Τις συνθήκες υπό τις οποίες αποφασίστηκε η εκπροσώπηση της Άμεσης Δημοκρατίας από τον Μάικ Σπανό στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου περιέγραψε ο πρόεδρος του κόμματος, Φειδίας Παναγιώτου, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την απουσία του.

Σε βίντεο και podcast της Άμεσης Δημοκρατίας, ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι βρισκόταν στη Βραζιλία όταν έγιναν οι σχετικές διευθετήσεις. Όπως είπε, όταν ξύπνησε διαπίστωσε ότι είχε δεχθεί οκτώ κλήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κατά την επικοινωνία που ακολούθησε, ενημερώθηκε ότι η αντιπρόεδρος του κόμματος, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, και ο Μάικ Σπανός είχαν ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την εκπροσώπηση της Άμεσης Δημοκρατίας στη συνεδρία.

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντινίδη, από την Τρίτη είχε αποσταλεί επιστολή με την οποία γνωστοποιείτο ότι το κόμμα θα εκπροσωπούσε ο κ. Σπανός. Την Παρασκευή, ωστόσο, τέθηκε ζήτημα κατά πόσο ήταν εγγεγραμμένο μέλος της Άμεσης Δημοκρατίας, προϋπόθεση που απαιτείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου κόμματος στο Εθνικό Συμβούλιο.

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο Μάικ Σπανός είναι εγγεγραμμένο μέλος και ότι το ζήτημα επιλύθηκε μετά τις σχετικές διευκρινίσεις.

Ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε παράλληλα ότι όσοι εγγράφονται στην εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας θεωρούνται μέλη του κόμματος. Αναγνώρισε, πάντως, ότι το κόμμα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο οργάνωσης και ότι απαιτείται χρόνος για να διαμορφωθούν πλήρως οι διαδικασίες λειτουργίας του.

Άφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικά αποφάσεις για ανάλογα ζητήματα να τίθενται ενώπιον των χρηστών της εφαρμογής, ώστε να εκφράζουν τη θέση τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας γνωστοποίησε ακόμη ότι προγραμματίζεται συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο.