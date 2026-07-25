Η εικόνα στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ άλλαξε πλήρως μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα από την ολοκλήρωση του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Ο αγωνιστικός χώρος που φιλοξένησε τις δύο φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν θυμίζει σε τίποτα το λαμπερό γήπεδο των προηγούμενων ημερών, καθώς έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο.

Η διαδικασία ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απονομής. Το φυσικό χορτάρι ξηλώθηκε προσεκτικά κομμάτι-κομμάτι, προκειμένου να ετοιμαστεί, να συσκευαστεί και να ταχυδρομηθεί στους αγοραστές που κατοχύρωσαν τα συλλεκτικά πακέτα.

The preserved grass pieces from the World Cup Final at MetLife Stadium are selling for over $400 on FIFA’s official store.



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Μάλιστα, η FIFA αποφάσισε να αξιοποιήσει εμπορικά μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια του γηπέδου, βάζοντας πωλητήριο στο χορτάρι του τελικού σε ειδικές θήκες. Οι τιμές ξεκινούν από τα 390 ευρώ, ενώ φτάνουν μέχρι τα 2.585 ευρώ.

Πλέον, στη θέση του καταπράσινου τάπητα υπάρχουν μόνο χώματα, τόνοι από μπάζα, μπολντόζες και βαρέα μηχανήματα. Οι εργασίες τρέχουν με πυρετώδεις ρυθμούς, καθώς το στάδιο πρέπει να επιστρέψει άμεσα στην κανονική του μορφή, αφού αποτελεί την κοινή έδρα των Νιου Γιορκ Τζάιντς (New York Giants) και Νιου Γιόρκ Τζετς (New York Jets) στο NFL, ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική σεζόν του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Goodbye MetLife Grass. Hello again to the MetLife turf. pic.twitter.com/9JPoWqbhk7 July 24, 2026

athletiko.gr