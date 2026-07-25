Και όχι, δεν είναι δυστυχώς κάποιο μαγικό μαντζούνι για να γίνουμε όλοι ερωτεύσιμοι στην πόλη, αλλά η διαφήμιση της επερχόμενης όπερας της Πάφου.

Ο φημισμένος πλέον διεθνώς θεσμός του Pafos Aphrodite Festival κοντοζυγώνει, αφού το διιήμερο 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα γίνει η φετινή όπερα στον πλατειακό χώρο του Κάστρου στο λιμανάκι Κάτω Πάφου. Και η πόλη έχει από τις μέρες αυτές γεμίσει με διαφημίσεις της φετινής όπερας, η οποία θα αφορά στο έργο «Το ελιξήριο του έρωτα».

Και έτσι, καλό θα μας κάνει. Αν όχι τίποτα άλλο, θα ζήσουμε μέρες πολιτιστικής ανάτασης.

Ντόρα