Δεκάδες σκάφη σε μαρίνα του Νόβι Σαντ, στη βόρεια Σερβία, παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα σε πράσινα στάσιμα νερά, καθώς η στάθμη του Δούναβη υποχώρησε κατά αρκετές εκατοντάδες μέτρα.

Τα επίπεδα του Δούναβη έπεσαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα στην Κροατία και τη Σερβία, αποκαλύπτοντας εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα αμμώδεις όχθες, μετά τους καύσωνες και την ξηρασία του καλοκαιριού που έπληξαν ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα χαμηλά επίπεδα νερού στην Κροατία αποκάλυψαν ένα φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε το 1937. Στην ανατολική Σερβία, σκουριασμένα σκαριά μιας γερμανικής νηοπομπής που βυθίστηκε το 1944 αναδύθηκαν από τον Δούναβη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα.

Danube River water levels fell to record lows this week in Croatia and Serbia, exposing a freight ship that sank in 1937 https://t.co/HB0mKSJe3f pic.twitter.com/o3FVsMULnh — Reuters (@Reuters) July 24, 2026

Στο Βελιγράδι, ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου τοποθέτησε ένα τραπέζι και καρέκλες πάνω σε ένα σωρό από βράχους που εμφανίστηκε στη μέση του ποταμού.

Οι εισαγωγές καυσίμων της Σερβίας μειώθηκαν στο 25% του μηνιαίου στόχου για τον Ιούλιο, καθώς τα χαμηλά επίπεδα των υδάτων του Δούναβη ανάγκασαν τα δεξαμενόπλοια να λειτουργούν στο 30% έως 40% της χωρητικότητάς τους, δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Ενέργειας Ντουμπράβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς.

Water levels of the Danube river in Romania fell to their lowest since 1996 over the weekend, prompting irrigation restrictions for farmers and partially disrupting shipping and tourism along its banks https://t.co/keCNwPQE9k pic.twitter.com/kUZQfU2IGA July 20, 2026

Στη Σερβία, τα χαμηλά επίπεδα νερού στον Δούναβη και στους πλωτούς ποταμούς Τίσα και Σάβα έπληξαν επίσης την αλιεία και τον τουρισμό, ενώ οι ειδικοί προειδοποίησαν για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην άγρια ζωή.

Η υδρομετεωρολογική υπηρεσία της Σερβίας προέβλεψε μια ελάχιστη άνοδο της στάθμης του Δούναβη τις επόμενες ημέρες λόγω βροχοπτώσεων ανάντη.

protothema.gr