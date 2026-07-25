Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε η Ντέμι Μουρ (Demi Moore) στο νέο βιντεοκλίπ του γυναικείου συγκροτήματος KATSEYE, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Η 63χρονη ηθοποιός συμμετέχει στο κλιπ για το καινούριο single του συγκροτήματος Katseye, με τίτλο «Animal», όπου υποδύεται τη στυλίστρια, με τα μέλη της μπάντας να αλλάζουν πυρετωδώς ρούχα στα παρασκήνια.

Αφού τελειοποιεί τα σύνολά τους, η Μουρ κοιτάζει την κάμερα και λέει: «Εντάξει, πάμε να αγριέψουμε».

Δείτε το βιντεοκλίπ

Οι θεατές παρατηρώντας τον ρόλο της στο βιντεοκλίπ ξεκίνησαν να σχολιάζουν και να αποθεώνουν την ηθοποιό, σημειώνοντας πως είναι «θρυλική» και πως θα έπρεπε να μιλούν για τη συμμετοχή της ακόμη περισσότερο.



Η τελευταία φορά που η Ντέμι Μουρ συμμετείχε ξανά σε βιντεοκλίπ ήταν το 1998 στο τραγούδι «Ugly» του Τζον Μπον Τζόβι.

protothema.gr