Σημαντική αύξηση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον αριθμό των εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης («ενοικιαζόμενων εργαζομένων») στους τομείς των κέντρων αναψυχής και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. ΣΕΚ και ΠΕΟ έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων καθώς το φαινόμενο προκαλεί ανησυχία, όπως σημειώνουν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση, οι συντεχνίες ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ απέστειλαν επιστολές προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα, τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Αντή Αποστόλου και τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, με θέμα την ενοικίαση εργαζομένων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Στις επιστολές τους, οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις, επισημαίνουν ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης («ενοικιαζόμενων εργαζομένων») στους τομείς των κέντρων αναψυχής και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

ΣΕΚ και ΠΕΟ τονίζουν ότι το φαινόμενο αυτό προκαλεί σοβαρή ανησυχία, καθώς, παραβιάζει τις πρόνοιες του περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου του 2012, συμβάλλει στην παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων και της λοιπής εργατικής νομοθεσίας, ενώ επιτείνει τα προβλήματα που έχουν ήδη προκύψει από την εφαρμογή του νέου Πλαισίου για την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων από Τρίτες Χώρες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην επιστολή του Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2025, με την οποία είχαν ενημερωθεί οι Σύνδεσμοι Ξενοδόχων για τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Ωστόσο, το φαινόμενο όχι μόνο εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά παρουσιάζει και αυξητικές τάσεις, σύμφωνα με τις δυο συντεχνίες.

Οι ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες επιθεωρήσεις και ελέγχους στους συγκεκριμένους τομείς της αγοράς εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, ο τερματισμός των παράνομων πρακτικών και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε απασχολήσει και τις συντεχνίες στην οικοδομική βιομηχανία. Σύμφωνα με τις συντεχνίες οικοδόμων ΠΕΟ, ΟΒΟΙΕΚ–ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, η απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Όπως ανέφεραν, το φαινόμενο των «ενοικιαζόμενων εργαζομένων» συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας για την εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης, η οποία απαγορεύει τη συγκεκριμένη μορφή εργοδότησης στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού. Τα διοικητικά συμβούλια των τριών συντεχνιών κατήγγειλαν ότι εργαζόμενοι μετακινούνται και παραχωρούνται σε εργοδότες ως προσωρινό προσωπικό, παρά τη σχετική απαγόρευση.