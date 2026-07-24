Την άμεση διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για την απασχόληση εργαζομένων μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και στα κέντρα αναψυχής ζητούν οι συντεχνίες ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ.

Οι συντεχνίες απέστειλαν σχετικές επιστολές στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, στον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Αντή Αποστόλου, και στον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, Αλέξανδρο Αλεξάνδρου.

Στις επιστολές επισημαίνουν ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης, γνωστών και ως «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων, στους δύο κλάδους.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, η πρακτική αυτή προκαλεί σοβαρή ανησυχία, καθώς παραβιάζει πρόνοιες του περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου του 2012 [Ν. 174(Ι)/2012].

Όπως υποστηρίζουν, συμβάλλει επίσης στην παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων και της υπόλοιπης εργατικής νομοθεσίας, ενώ επιτείνει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νέου πλαισίου για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Οι ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ παραπέμπουν, παράλληλα, σε επιστολή του Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2025, μέσω της οποίας οι σύνδεσμοι ξενοδόχων είχαν ενημερωθεί για τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

Παρά την ενημέρωση, αναφέρουν, το φαινόμενο όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά παρουσιάζει και αυξητικές τάσεις.

Οι δύο συντεχνίες καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας να προχωρήσουν άμεσα στους απαιτούμενους ελέγχους, ώστε να διασφαλιστούν η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας, ο τερματισμός των παράνομων πρακτικών και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.