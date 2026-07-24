Πώς θα θέλατε να μοιάζουν τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ; Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί τους πολίτες να μπουν στη διαδικτυακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να πουν τη γνώμη τους.

Στη «μάχη» βρίσκονται δέκα προτάσεις, οι οποίες ξεχώρισαν σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.200 γραφιστών. Τα σχέδια κινούνται γύρω από δύο θεματικές: τον «Ευρωπαϊκό πολιτισμό» και τους «Ποταμούς και πτηνά».

Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, ανεξάρτητη εταιρεία θα πραγματοποιήσει αντίστοιχη έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της Ευρωζώνης.

Η τελική επιλογή αναμένεται να γίνει προς τα τέλη του έτους. Η ΕΚΤ θα λάβει υπόψη τις απόψεις των πολιτών, την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πρότασης.

Πρόκειται για τον πρώτο ολοκληρωμένο επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων ευρώ από την κυκλοφορία τους το 2002. Τα νέα χαρτονομίσματα θα διαθέτουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και προσβασιμότητας, ενώ στόχος είναι να έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πάντως, τα τραπεζογραμμάτια που έχουμε σήμερα στα πορτοφόλια μας δεν θα χάσουν την αξία τους. Θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν παράλληλα με τη νέα σειρά.

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