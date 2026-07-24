Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά την τελευταία συνεδρίαση στις 22/6/2026, ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το Εθνικό Συμβούλιο καλωσορίζει την επίσκεψη του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο, γεγονός που αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προσωπικής του προσήλωσης στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.

Το Εθνικό Συμβούλιο χαιρετίζει επίσης τον διορισμό του κ. Rafaelle Fitto, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Σεβόμενοι τις διαχρονικές θέσεις των πολιτικών δυνάμεων, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου εκφράζουν την στήριξή τους στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη συνολικής επίλυσης του Κυπριακού.

Στις 10:00 το πρωί ξεκίνησε η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου.

Στην συνεδρία συμμετείχαν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρo, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, και εκ μέρους της Άμεσης Δημοκρατίας, ο Μάικ Σπανός.

Συμμετείχαν, επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ο διαπραγματευτής της Ε/κ πλευράς Μενέλαος Μενελάου, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Δώρος Βενέζης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Νεκτάριος Σωτηρίου, και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.