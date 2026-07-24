Το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται σήμερα το πρωί και αύριο ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα πάει στην Αθήνα για να συσκεφθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο όλων των συσκέψεων η επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί την ερχόμενη Δευτέρα. Η προσοχή όλων όμως είναι στραμμένη στη συνάντηση Ολγκίν – Φιντάν στην Άγκυρα την Κυριακή.

Η πολιτική ηγεσία θα συζητήσει τις εξελίξεις όπως διαγράφονται μέχρι στιγμής, με ένα σημαντικό κενό στο παζλ. Αυτό της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Άγκυρα. Η σημερινή συνάντηση της Μαρία Άνχελα Ολγκίν (María Ángela Holguín) με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν (Hakan Fidan), θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τις πάρα πέρα εξελίξεις στο Κυπριακό.

Η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να πάει εσπευσμένα στην Άγκυρα η Ολγκίν πριν από το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο, δείχνει και τις προθέσεις του ίδιου του ΓΓ. Τη συνάντηση Ολγκίν – Φιντάν αναμένει και η Λευκωσία, καθώς τη θεωρεί ως αυτή που θα καθορίσει εν πολλοίς και το αποτέλεσμα της επίσκεψης Γκουτέρες.

Πέραν από την ενημέρωση για τις έως τώρα εξελίξεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η πολιτική ηγεσία θα προβεί σε μια γενική εκτίμηση της κατάστασης όπως διαμορφώνεται και θα μπουν κάτω εισηγήσεις και προβληματισμοί.

Το Σάββατο το πρωί ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα μεταβεί στην Αθήνα όπου θα παρακαθίσει σε σύσκεψη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση. Λευκωσία και Αθήνα θέλουν να συντονίσουν τις κινήσεις τους σ’ αυτή την κρίσιμη φάση του Κυπριακού.

Την Τετάρτη ο ΠτΔ πραγματοποίησε σύσκεψη με τους συνεργάτες του με αποκλειστικό θέμα τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την επίσκεψη Αντόνιο Γκουτέρες (António Guterres)) στην Κύπρο.

Επαφές Ολγκίν με Βρυξέλλες

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ μίλησε με όλους στις Βρυξέλλες που έχουν να παίξουν κάποιο ρόλο στο Κυπριακό.

Την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού εξέφρασε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ursula von der Leyen), μετά τη συνάντησή της με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σε ανάρτησή της, η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι είναι «ιδιαίτερα χαρούμενη» για τη συνάντηση με την κ. Ολγκίν, χαιρετίζοντας την ενεργό εμπλοκή της, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την επίλυση του Κυπριακού «στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια με όλη τη βοήθεια και τα εργαλεία που διαθέτει», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο του νεοδιορισθέντος ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο (Raffaele Fitto) , σημειώνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε επαφή με όλους τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς.

Από την πλευρά του ο κ. Φίτο σε δική του ανάρτηση μετά την πρώτη του συνάντηση με την κ. Ολγκίν, έγραψε ότι «η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην υποστήριξη της διαδικασίας υπό τη ηγεσία του ΟΗΕ».

Η ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας (Kaja Kallas), είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ολγκίν και σε ανάρτησή της ανέφερε ότι «η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των υπό την ηγεσία του ΟΗΕ προσπαθειών για την Κύπρο», σημείωσε η ύπατη Εκπρόσωπος.

Παράλληλα, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν «τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό και τη σημασία της διατήρησης της δυναμικής προς την κατεύθυνση μιας συνολικής διευθέτησης του ζητήματος». Η Κ. Κάλας πρόσθεσε ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Εμείς δημιουργήσαμε την κινητικότητα

Την κινητικότητα που υπάρχει στο Κυπριακό, εν πολλοίς εμείς τη δημιουργήσαμε, είπε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι το προσεχές Σάββατο θα μεταβεί στην Αθήνα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Ερωτηθείς για τη συνάντηση που θα έχει το ερχόμενο Σάββατο με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στην Αθήνα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «θα μεταβώ το Σάββατο το πρωί για μια ανταλλαγή απόψεων, ένα συντονισμό -που υπάρχει εξάλλου, αλλά θεωρήσαμε αναγκαίο και οι δύο να γίνει αυτή η συνάντηση, να μεταβώ στην Αθήνα- ενόψει της πολύ σημαντικής καθόδου του Γενικού Γραμματέα».

Συνέχισε λέγοντας ότι «υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να έχουμε και τον κ. Φίτο, τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως μετά, και θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την κινητικότητα που εν πολλοίς εμείς δημιουργήσαμε μέσα από τις κινήσεις μας, μέσα από τη στρατηγική μας, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, από εκεί που διακόπηκαν το 2017».

Ερωτηθείς αν ενημέρωσε την κα Ολγκίν για τη συνάντηση του με την Πρόεδρο της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει ενημερωθεί η ίδια γιατί γνωρίζετε ότι ήταν στις Βρυξέλλες. Είχε συναντήσεις ειδικότερα με τον κ. Φιτο, ενημερώθηκε για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταυτίζονται απόλυτα με τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει αύριο μια πολύ σημαντική συνάντηση, θα είναι στην Τουρκία, θα δει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και ακολούθως θα έρθει στην Κύπρο. Είμαστε σε επαφή, έτσι ώστε την Κυριακή ή νωρίς τη Δευτέρα να γίνει μια συνάντηση με την κα Ολγκίν σε αναμονή της άφιξης του Γενικού Γραμματέα».

Η επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο δεν συνιστά ούτε «αποχαιρετιστήριο ταξίδι» ούτε σημαίνει ότι η συνολική διευθέτηση του Κυπριακού βρίσκεται προ των πυλών, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα αποτελούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η μεθοδολογία των συνομιλιών.