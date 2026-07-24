Αξιωματούχοι και άλλοι παράγοντες ελέγχονται για αδικήματα διαφθοράς και δη για το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού, σε σχέση με το περιβόητο βίντεο του Προεδρικού που επικράτησε με την ονομασία «videogate».

Αυτό προκύπτει -ξεκάθαρα πλέον- από τη χθεσινή επίσημη τοποθέτηση του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή της υπόθεσης, Ανδρέα Πασχαλίδη. Ο τελευταίος υπό το βάρος της πίεσης από την κριτική που του ασκήθηκε, θέλησε να κάνει διευκρινίσεις για την ανακοίνωση που είχε εκδώσει την περασμένη Δευτέρα σε σχέση με το αποτέλεσμα της ποινικής έρευνας.

Αφού πρώτα έκανε λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης των όσων είχε ανακοινώσει στην αρχή της εβδομάδας, χθες έκανε ξεκάθαρα λόγο για «παραβίαση του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Νόμου από πολιτικά και μη εκτεθειμένα πρόσωπα». Με άλλα λόγια, ενεχόμενα πρόσωπα στην υπόθεση ελέγχονται για αδικήματα διαφθοράς.

Αυτό, βέβαια, για αρκετούς δεν είναι κάτι νέο. Όσοι μελέτησαν προσεκτικά το κείμενο της ανακοίνωσης Πασχαλίδη την περασμένη Δευτέρα, αλλά και σχετικής επίσημης τοποθέτησης της Γενικής Εισαγγελέας μετά την παραλαβή του πορίσματος, υπεδείκνυαν ότι ναι μεν δεν γίνεται λόγος για αδικήματα που εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα, αλλά υπήρξε αναφορά για ενδεχόμενα αδικήματα στη βάση της επίμαχης ευρωπαϊκής σύμβασης που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι μετά και την χθεσινή νέα τοποθέτηση Πασχαλίδη είναι ξεκάθαρο ότι πρόσωπα που είδαμε, αλλά και κάποια που δεν είδαμε, στο περιβόητο οπτικό υλικό διάρκειας 26 ωρών που λήφθηκε και μόνταρε η εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων Black Cube, ελέγχονται για το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού. Αυτό υποδεικνύουν και οι πληροφορίες του «Φ» από αξιόπιστες πηγές. Άλλωστε, το συγκεκριμένο αδίκημα (άρθρο 12) είναι ένα από τα σημαντικότερα του κυρωτικού Νόμου.

Θυμίζουμε ότι στο βίντεο που είχε προβληθεί ανάβοντας φωτιές στο Προεδρικό και είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ενέχονταν πέραν του τελευταίου ο πρώην υπουργός Εμπορίου, Γιώργος Λακκοτρύπης και ο διευθύνων σύμβουλος του κατασκευαστικού ομίλου CyField, Γιώργος Χρυσοχόος.

Στο υλικό που δεν προβλήθηκε ποτέ δημοσίως παρουσιάζονταν και άλλα πρόσωπα. Είναι ενδεικτικά δημοσιεύματα του «Πολίτη», που αφορούν τον πρώην υπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου της Κύπρου, Γιώργο Λιλλήκα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην εν λόγω εφημερίδα, ο κ. Λιλλήκας φέρεται να παρουσιάζεται στο αμοντάριστο υλικό που διαβίβασε η Black Cube στον κ. Πασχαλίδη για τους σκοπούς της ποινικής έρευνας. Ο πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος, πάντως, δεν θέλησε να κάνει σχόλιο στον «Πολίτη» όταν του ζητήθηκε.

Η εμπορία επηρεασμού είναι ένα αδίκημα που εντάχθηκε στην εθνική νομοθεσία της Κύπρου με κυρωτικό Νόμο και σε απλή μετάφραση αφορά την υπόσχεση προσώπου να ασκήσει την επιρροή του για να επιτευχθεί ένας σκοπός.

Τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος, βέβαια, σηκώνουν νομικής φύσεως συζήτηση. Η μοναδική φορά που απασχόλησε κυπριακό Δικαστήριο ήταν στην υπόθεση πολιτογραφήσεων, για την οποία κατηγορούνταν οι Δημήτρης Συλλούρης και Χριστάκης Τζιοβάννης.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε κατά πλειοψηφία τους δυο αξιωματούχους, ενώ από τις αποφάσεις των δυο μελών του Κακουργιοδικείου που συμφώνησαν στην απαλλαγή των κατηγορούμενων και της Δικαστού που διαφώνησε, προκύπτει πως δεν είναι ξεκάθαρη η ερμηνεία του αδικήματος.

Το επίμαχο άρθρο

Το άρθρο 12 του κυρωτικού Νόμου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης δίδει τον ακόλουθο ορισμό για το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού: «(…)όταν διαπράπεται σκόπιμα, της υπόσχεσης, παροχής ή προσφοράς, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε παράτυπου πλεονεκτήματος σε οποιοδήποτε ο οποίος ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει ότι δύναται να ασκήσει ανάρμοστο επηρεασμό πάνω στη λήψη απόφασης από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στα Άρθρα 2. 4 ως 6. και 9 ως 11 σε αντάλλαγμα για αυτό είτε το παράτυπο πλεονέκτημα είναι προς όφελος του ή της ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου, καθώς επίσης του αιτήματος, της λήψης, ή αποδοχής της προσφοράς ή της υπόσχεσης για τέτοιο πλεονέκτημα, σε αντάλλαγμα για τέτοιο επηρεασμό, είτε ο επηρεασμός ασκείται είτε όχι, ή είτε ο υποτιθέμενος επηρεασμός οδηγεί στο σκοπούμενο αποτέλεσμα είτε όχι».

Ο Πασχαλίδης

Από τη χθεσινή ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη, ξεχωρίζει η έντονη δυσαρέσκεια που εκφράζει για «προσπάθεια διαστρέβλωσης» του πορίσματός του, «με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων», καθώς και «προσβολή της αξιοπρέπειας» του, σημειώνοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τοποθετηθεί δημόσια.

Διευκρινίζει ότι ο ρόλος του ήταν αποκλειστικά εκείνος του Ποινικού Ανακριτή, με συγκεκριμένους όρους εντολής, και όχι Ερευνητικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι «είτε από άγνοια, είτε από σύγχυση, είτε εσκεμμένα» αρνούνται να το αναγνωρίσουν.

Αναφερόμενος στη μη δημοσιοποίηση του πορίσματος, σημειώνει ότι δεν θα είχε αντίρρηση να δοθεί στη δημοσιότητα, εφόσον είχαν ολοκληρωθεί όλες οι έρευνες, εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο σήμερα θα μπορούσε να παραβιάσει το τεκμήριο αθωότητας, σε περίπτωση που ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Απορρίπτει επίσης την κριτική ότι δεν εξέτασε τις πολιτικές ή ηθικές διαστάσεις της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν περιλαμβανόταν στους όρους εντολής του ως Ποινικού Ανακριτή.