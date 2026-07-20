Η Νομική Υπηρεσία ενέκρινε το αίτημα του Ανδρέα Πασχαλίδη για παράταση στον διορισμό του ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση με το Videogate, με σκοπό να συνεχιστούν οι έρευνες για την εξακρίβωση της ταυτότητας του εντολέα της εταιρείας που παρήγαγε το βίντεο, των στόχων και των κινήτρων του.

Σε σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνει την υποβολή του πορίσματος/έκθεσης του κ. Πασχαλίδη, χωρίς να σχολιάζει το περιεχόμενο. Υπενθυμίζεται ότι, όπως αποκάλυψε το philenews, δεν εντοπίστηκαν ποινικές ευθύντες για τους πρωταγωνιστές, ενώ γίνεται αναφορά σε «αερολογίες» και «φαφλατισμούς» από δύο πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο βίντεο.

Η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας

Τον Ιανουάριο 2026, ο κ. Ανδρέας Πασχαλίδης, πρώην Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου και Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής για να διεξάγει ανακρίσεις, σε συνεργασία με την Αστυνομία, για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε σχέση με βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό υπό στοιχεία «Emily Thompson», στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», στις 8 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του, ο κ. Πασχαλίδης εντάλθηκε όπως διερευνήσει οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το εν λόγω βίντεο, περιλαμβανομένων του περιεχομένου αυτού, της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησής του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση.

Το πόρισμα/έκθεση, που αφορά ουσιαστικά στη διερεύνηση της πτυχής του περιεχομένου, υποβλήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 17 Ιουλίου 2026. Η πτυχή αυτή, καθώς και οι εισηγήσεις και οι επιφυλάξεις του Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή και της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας θα μελετηθούν και αξιολογηθούν από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, στο πόρισμα/έκθεση περιλαμβάνεται εισήγηση του κ. Πασχαλίδη όπως δοθεί, από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παράταση στον διορισμό του ώστε, σε συνεργασία με την Αστυνομία, να συνεχίσουν οι έρευνες που αφορούν στην πτυχή της αποκάλυψης της ταυτότητας του εντολέα της εταιρείας που παρήγαγε το βίντεο, των στόχων και των κινήτρων του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας μελετώντας τα ενώπιον του στοιχεία καθώς και την εισήγηση του κ. Πασχαλίδη για παράταση του διορισμού του ως Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, αποφάσισε όπως εγκρίνει το σχετικό αίτημα και παρατείνει τον διορισμό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.